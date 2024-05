Temptation Island 2024 si prepara alla rivoluzione. Infatti, Filippo Bisciglia sarà tenuto ad abituarsi ad una novità che sorprenderà anche i telespettatori. Tutti dovranno abituarsi a questa variazione e poi scopriremo se sarà un bene o un male, solo durante la messa in onda delle puntate. Ma intanto, proprio nella giornata del 9 maggio, è stata confermata questa notizia.

Il reality show dell’estate è amatissimo dagli italiani, basti pensare che l’anno scorso ha avuto una media di 3 milioni e 350mila telespettatori. E ci ha fatto conoscere personaggi come Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti, poi diventati protagonisti anche al Grande Fratello. Temptation Island 2024 sarà diverso dal solito, infatti c’è questa rivoluzione che coinvolge il programma di Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2024, rivoluzione in arrivo: Filippo Bisciglia già avvisato

Ad annunciare questa notizia bomba su Temptation Island 2024, che sa appunto tanto di rivoluzione, è stata Publitalia grazie ai suoi listini. Filippo Bisciglia non lo vedremo allo stesso modo dell’anno scorso, nel senso che c’è stata una svolta per quanto riguarda il palinsesto e dunque la programmazione di Canale 5. Bisognerà accettare questa nuova scelta di Mediaset.

Secondo Publitalia, Temptation non andrà più in onda il lunedì sera su Canale 5 ma il giovedì sera sullo stesso canale. Il primo giorno della settimana vedremo invece Battiti Live, che quest’anno sarà presentato da Ilary Blasi affiancata da Alvin. Mistero sulla data di inizio del reality, anche se una data sembrerebbe essere alquanto plausibile stando agli ultimi rumor.

Il giorno favorito per l’inizio di Temptation Island dovrebbe essere giovedì 13 giugno, secondo il sito Lanostratv, ma servirà un comunicato ufficiale per la certezza. Nessuna notizia sicura nemmeno per quanto riguarda le coppie scelte.