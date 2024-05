Una delle avventure televisive più attese del palinsesto estivo è Temptation Island, il celebre reality show che mette alla prova i sentimenti e l’amore di sei coppie, costringendole a vivere separatamente in un bellissimo resort di lusso (l’Is Morus relais in Sardegna), dove fidanzati e fidanzate si trovano continuamente a contatto con possibili tentatori e tentatrici. Lo scorso anno abbiamo visto le vicende di sei coppie, tra queste ricordiamo quella composta da Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

I due sono usciti da soli. O meglio Mirko Brunetti è uscito con la tentatrice Greta Rossetti, ma dopo circa un mese sono andati in crisi e durante il reality show il Grande Fratello la storica coppia è tornata insieme. Oggi Perla e Mirko vivono una nuova relazione più consapevole e matura e sembra che le cose tra di loro stiano andando a gonfie vele.

Temptation Island 2024: escono i nomi di Lavinia e Alessio di Uomini e Donne

Sebbene la data esatta di inizio non sia stata ancora confermata ufficialmente, secondo le indiscrezioni la prima puntata di Temptation Island, anche quest’anno condotta da Filippo Bisciglia, andrà in onda lunedì 24 giugno 2024, per concludersi il 29 luglio. In questi mesi sono usciti diversi nomi e tra questi è spuntata anche la coppia formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino, coppia nata a Uomini e Donne.

A rivelarlo ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza sul proprio profilo Instagram: “Lavinia e Alessio sarebbero in trattativa per approdare a Temptation Island. Per questo non hanno mai detto niente in questi meri riguardo la loro crisi”. I due avevano già escluso la possibilità di partecipare a Temptation Island, l’ex tronista aveva affermato: “Se non ci fosse realmente un motivo non riuscirei ad andare. Mi piace guardarlo ma, comunque, farei fatica a guardare il mio ragazzo dall’altra parte. Non si tratta di fiducia ma, non so, non mi ci vedo”, aveva detto Lavinia.

Secondo alcuni utenti social i due avrebbero cambiato idea anche per una questione di soldi. Come tanti ex protagonisti di Uomini e Donne, anche loro, infatti, riceveranno un compenso per partecipare al reality delle tentazioni e ovviamente avranno la possibilità di tornare alla ribalta in e tv e sui social, dove ormai chi bazzica nel loro campo monetizza grazie a sponsorizzazioni ecc.

Cresciuto anno dopo anno fino a essersi conquistato un posto d’onore nei palinsesti Mediaset in un periodo di solito faticoso per gli ascolti, Temptation Island è diventato senza ombra di dubbio un insostituibile appuntamento per i telespettatori di Canale 5. Nei mesi scorsi Mediaset ha lanciato le selezioni per chiunque desideri partecipare al programma. Sia che tu sia una coppia desiderosa di mettere alla prova il proprio legame, ma anche per tentatori e tentatrici.