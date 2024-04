L’Isola dei Famosi è iniziata da pochi giorni, ma è già uscita fuori una delle notizie più interessanti. Riguarda Vladimir Luxuria, infatti è stato rivelato quanto guadagna per la conduzione del reality show, ereditato da Ilary Blasi. Non parliamo di un annuncio ufficiale della presentatrice o di un comunicato Mediaset, ma di un’interessante e suggestiva indiscrezione.

Ci sono state infatti delle ricerche da parte di alcuni siti e alla fine si sarebbe scoperto tutto sulla conduttrice dell’Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria quanto guadagna è stata la domanda ricorrente di molti telespettatori e abbiamo la prima risposta. Vedremo se arriveranno conferme o smentite dalle parti interessate, ma intanto abbiamo una cifra. E che cifra.

Isola dei Famosi, indiscrezione su Vladimir Luxuria: “Ecco quanto guadagna”

Dopo essere stata con successo l’opinionista dell’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha fatto il salto di qualità diventando conduttrice al posto di Ilary Blasi. E ora si sarebbe saputo quanto guadagna in questa nuova veste. Possiamo subito anticiparvi che parliamo di tanti soldi, infatti la soddisfazione a livello economico può essere considerata massima per lei.

A soffermarsi sul presunto cachet di Vladimir sono stati il sito Napolike e Spettacolo Italiano, la cui notizia è stata poi rilanciata pure da Zazoom Social News. Luxuria percepirebbe 300mila euro per l’intera conduzione dell’Isola. E dunque sarebbe stata confermata la cifra che avrebbe ottenuto in passato anche Ilary Blasi. Nessuna riduzione e nessun aumento.

Per quanto riguarda i naufraghi, sempre secondo Napolike, coloro che sono in Honduras otterrebbero dai 5mila ai 10mila euro a settimana in base all’importanza del personaggio.