“Sarai sempre nei nostri cuori”. Grave lutto a Un posto al sole: addio al volto storico della soap

La vigilia di Ferragosto è stata funestata da una bruttissima notizia per il mondo della televisione. Un posto al sole è stato colpito da un terribile lutto. Il cast del programma ha perso una delle sue figure più rappresentative e il pubblico non riesce ancora a credere che sia davvero successo. Se n’è andata per sempre, lasciando nel dolore più profondo tutti i seguaci della trasmissione nonché i colleghi, che per tanti anni hanno condiviso con lei una delle esperienze più belle dal punto di vista lavorativo.

Per Un posto al sole il lutto è arrivato improvvisamente, infatti nessuno pensava di dover leggere un annuncio del genere. Si era vociferato in passato che l’attrice in questione avesse delle problematiche di natura fisica, ma non si poteva immaginare un suo imminente decesso. La pagina social ufficiale della soap opera le ha dedicato un breve, ma intenso messaggio: “Sarai sempre nei nostri cuori”. Stravolto dal dolore invece l’attore Alberto Rossi, che non è riuscito a trattenere le lacrime.





Un posto al sole in lutto: morta Carmen Scivittaro (Teresa)

Davvero straziante la notizia che i telespettatori hanno dovuto leggere. Un posto al sole è stato centrato in pieno da un lutto grave. In lacrime come anticipato precedentemente, uno dei personaggi della soap, Alberto Rossi: “Purtroppo è successo l’inevitabile. Una notizia che non avremmo mai voluto avere. Sapevate che lei non era con noi da parecchio tempo, per motivi prima di salute del fratello, poi di salute suoi. Era da un po’ che non la sentivamo, perché non voleva che la contattassimo”.

Infine, Rossi ha aggiunto: “Questa notizia è arrivata, venticinque anni insieme. Era una grande artista, una grande professionista. Niente, è così”. A morire è stata l’attrice Carmen Scivittaro, che aveva 77 anni. A Un posto al sole interpretava il ruolo di Teresa, che aveva ricoperto ininterrottamente per 10 anni dal 1998 al 2018. A quanto pare, una lunga malattia se l’è portata via per sempre, lasciando in tutti coloro che l’hanno conosciuta un dolore che è davvero difficile da assorbire in tempi brevi.

Nata a Napoli il 24 marzo del 1945, Carmen Scivittaro è stata anche una drammaturga. Al cinema è stata protagonista nella veste di attrice in tre film: La posta in gioco, Matilda e Il verificatore. Per quanto riguarda il piccolo schermo, oltre che a Un posto al sole, aveva lavorato nelle miniserie Ma che cos’è questo amore, L’eredità della Priora e Il caso Murrì. Inoltre, aveva recitato nella serie Il fascino dell’insolito.

