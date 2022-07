Matrimonio per Valentina Pace di Un posto al sole. Il momento tanto atteso si è materializzato in queste ore e sono davvero tanti i video e le foto pubblicati da lei e dagli invitati al lieto evento. In particolare, è stata una delle colleghe più apprezzate dal pubblico insieme a lei ad essere stata la più attiva sui social network. E poi le due donne si sono anche scattate una foto insieme con entusiasmo e risate, a testimonianza del fatto che c’era una felicità immensa per questa cerimonia.

Matrimonio per Valentina Pace di Un posto al sole. Che lo aveva annunciato lo scorso mese di maggio. Valentina Pace aveva parlato delle nozze e aveva fatto sapere che lo avrebbe voluto fare davanti a Dio. I due hanno deciso così perché sono entrambi molto credenti, ma visto che tutte le chiese di Roma sono prenotate fino al prossimo anno a causa del Covid-19 hanno optato per una cerimonia civile. La Pace ha assicurato che successivamente rinnoveranno la promessa nuziale davanti a Dio.





Matrimonio per Valentina Pace di Un posto al sole con Stefano Moruzzi

Matrimonio per Valentina Pace di Un posto al sole. E il sito Napoli Today, che ha dedicato un articolo all’attrice, ha scritto: “Facciamo gli auguri a Valentina Pace che è convolata a nozze con il suo storico compagno Stefano Moruzzi”. Per chi non la conoscesse, la donna è stata uno dei volti principali e più amati della famosissima soap opera in onda sulla Rai. E, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe nuovamente essere protagonista nel piccolo schermo, ritornando dunque nella stessa.

In particolare, Valentina Pace ha recitato in Un posto al sole nel 2002. Ma poi ha fatto di nuovo ritorno dal 2005 al 2010 per 5 anni e poi nel 2016, nel 2017 e infine nel 2019. E nell’ultimo periodo ha fatto sapere di essere pronta a riprendere questa avventura televisiva. Lei è molto amica della collega Nina Soldano, la quale ha diffuso sui social diverse foto delle nozze. E c’è anche stata una meravigliosa foto insieme, visto che ovviamente la Soldano era una delle invitate a questa ricorrenza.

Valentina Pace ha 45 anni ed è originaria di Roma. Ha alcune esperienze anche nel mondo cinematografico, infatti ha recitato nei film Prigionieri di un incubo, South Kensington e L’uomo spezzato. In tv esperienze anche a Carabinieri 7, La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa e Provaci ancora prof!. La donna è mamma di due figlie: Alice di 12 anni e Matilde di 3 anni, che sono state le damigelle del matrimonio. Valentina e il neo marito stanno insieme da 7 anni.

