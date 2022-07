Bria Murphy, matrimonio per la figlia di Eddie Murphy. Gioia enorme per la donna, che ha esaudito uno dei suoi desideri più grandi, ovvero quello di convolare a nozze con l’amore della sua vita. Tante le foto e diversi anche i video pubblicati in rete da lei stessa. Che si è anche concessa un ballo meraviglioso ed emozionante con il famosissimo attore, ovviamente entusiasta di vederla vestita da sposa. Il sì è avvenuto sabato 9 luglio in una splendida località, ma è in queste ore che si stanno diffondendo più immagini.

Bria Murphy, matrimonio per la figlia di Eddie Murphy. In Italia invece l’ultimo matrimonio celebrato è stato quello di Damiano Carrara con Chiara Maggenti. Tanti gli invitati tra cui persino Paco, fedele amico a quattro zampe di Chiara e Damiano. “In questi giorni mi avete fatto tante domande sulla torta del matrimonio… Il progetto l’ho fatto io, ci tenevo a mettere la mia creatività e la mia passione in questa torta che probabilmente sarà la più importante della mia vita”, ha scritto Damiano Carrara su Instagram di recente.





Bria Murphy, matrimonio per la figlia di Eddie Murphy e festa straordinaria. Le nozze hanno avuto luogo a Beverly Hills e il sito People ha anche fornito ulteriori dettagli su coloro che hanno preso parte al lieto evento. In totale, sono stati 250 gli invitati alla festa e, oltre ai fratelli Eric e Christian Murphy, erano presenti le sorelle Zola Ivy, Shayne Audra e Bella. Ma da segnalare pure la partecipazione di altri vip e persone comunque note, che non hanno fatto mancare il supporto alla sposa.

C’erano infatti al matrimonio anche l’attuale partner di Eddie Murphy, Paige Butcher, oltre alla protagonista di Smalville e Ted, Laura Vandervoort e alla figlia di Martin Lawrence, Jasmin, che è legata ad Eric Murphy. Tutti hanno danzato e si sono divertiti in maniera pazzesca. Ma poi si è materializzato anche un altro momento molto atteso ed emozionante. Papà Eddie ha deciso di prendere il microfono e di dire qualcosa davanti agli sposi e anche a tutti coloro che erano invitati alle nozze.

Il marito di Bria Murphy è Michael Xavier, che lavora come attore. Lei è invece nata nel 1989 in California, negli Stati Uniti, ed è una modella e attrice. Inoltre, è anche protagonista in diverse campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni di prodotti. Nel 2019 era venuto fuori che il suo patrimonio ammontasse a 400mila dollari, ma poi non ci sono state altr conferme.

