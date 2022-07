Nina Senicar matrimonio a sorpresa in Italia. L’attrice ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi serba (ha partecipato settima edizione condotta da Simona Ventura e vinta da Daniele Battaglia, ndr) si è sposata in gran segreto con il fidanzato storico e papà di sua figlia.

Lui è la star di Hollywood Jay Ellis, Reuben Payback Fitch in Top Gun: Maverick. Anche la loro storia d’amore in realtà è stata tenuto a lungo segreta. Sarebbe iniziata nel 2015 ma solo due anni dopo Nina Senicar e l’attore avrebbero deciso di renderla pubblica.





Nina Senicar matrimonio a sorpresa in Toscana

Nel 2019 la coppia ha dato il benvenuto a Nora Grace, la figlia che spesso appare nelle foto social di mamma Nina Senicar, che da tempo si è trasferita negli Usa dove si sta dedicando alla recitazione. È evidente che i due siano molto riservati, non stupisce troppo dunque che abbiano deciso di tenere all’oscuro il mondo del gossip mondiale riguardo le loro nozze.

Gli indizi e la conferma che i due si siano sposati arrivano dagli amici, come lo stilista Francesco Scongliamiglio. Poi la notizia del matrimonio riportata dall’account social ThePipol: “L’hanno tenuto segreto. Non volevano parlare del matrimonio in pubblico prima che si svolgesse”, si legge a proposito del matrimonio di Nina Senicar.

E ancora: “La cerimonia si è svolta ieri e il sole di Firenze è servito per festeggiare nel migliore dei modi. Nina Senicar, dopo il successo ottenuto in Italia e una lunga relazione con l’attore Džeja Elisa torna nel paese che le ha dato la popolarità per dire il fatidico “sì” in un castello in Toscana. I due hanno deciso che il giorno più importante della loro vita si svolgesse nella famosa location in Toscana “Villa Mangiacane”. I neo sposi non hanno risparmiato nulla per questo incredibile evento”.

