Adesso c’è l’ufficialità: l’Isola dei Famosi 2024 avrà una nuova inviata al posto di Alvin. Quest’ultimo, dopo l’addio di Ilary Blasi come conduttrice, non è stato riconfermato per essere al fianco dei naufraghi in Honduras. Mediaset e Luxuria hanno preferito virare su un altro nome altrettanto importante. Quindi, c’è un cambiamento radicale nel reality show di Canale 5.

Infatti, all’Isola dei Famosi non avremo solamente una nuova inviata ma anche nuovi opinionisti, visto che si è puntato su Sonia Bruganelli e Dario Maltese. L’inizio del programma è previsto per lunedì 8 aprile e si è anche scoperta la durata complessiva. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli inerenti la trasmissione, che comincerà dopo il Grande Fratello.

Isola dei Famosi, ecco la nuova inviata: chi prende il posto di Alvin

Come riferito dal sito Isa e Chia, è arrivato un comunicato ufficiale da parte dell’Isola dei Famosi di presentazione. La nuova inviata è una donna bellissima, molto nota nell’ambiente televisivo, che tornerà dunque grande protagonista ereditando l’importante ruolo ricoperto da Alvin fino all’anno scorso. Vediamo insieme cosa ha voluto far sapere il Biscione.

Questa la nota ufficiale sull’Isola: “Lunedì 8 aprile 2024 prende il via la nuova attesa edizione dell’Isola dei Famosi in prima serata su Canale 5. Alla guida della diretta del reality ci sarà Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5, Dario Maltese. L’inviata a Cayo Cochinos in Honduras sarà Elenoire Casalegno. Tra pochi giorni i concorrenti prescelti partiranno per trascorrere circa due mesi da naufraghi, mettendo alla prova la propria resistenza fisica e psicologica”.

Elenoire Casalegno, 47 anni, è opinionista a La vita in diretta dal 2023. Nel 2019-2020 ha condotto su TV8 Vite da copertina, mentre nel 2016 ha partecipato al GF Vip. Inoltre, lavora come conduttrice radiofonica di Radio Zeta L’Italiana.