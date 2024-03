Brutte notizie intorno all’Isola dei Famosi 2024. La nuova edizione del reality show di Canale 5 sarà condotta quest’anno da Vladimir Luxuria, ma ci sarebbero problemi. E questo potrebbe far saltare uno dei momenti più attesi dal pubblico, che stravolgerebbe sin dall’inizio questa nuova avventura. E Pier Silvio Berlusconi certamente non ne sarebbe entusiasta.

Purtroppo si stanno riscontrando più difficoltà del previsto sull’Isola dei Famosi. Luxuria sta facendo i conti con problemi che non possono essere ritenuti insormontabili, ma che comunque potrebbero mettere in crisi la conduttrice. Ci sono state tantissime voci sulla nuova edizione del programma di Canale 5, ma quest’ultima informazione è un vero e proprio campanello di allarme.

Isola dei Famosi, per Luxuria ci sono problemi: “Così salta”

A soffermarsi sull’Isola dei Famosi, la cui prima puntata è fissata per l’8 aprile, è stato il sito TvBlog. Parlando del programma di Luxuria, ha sottolineato alcuni problemi che ci sarebbero con il cast. Al fianco della presentatrice, avremo come opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, ma per quanto concerne i naufraghi la situazione sarebbe diversa.

TvBlog ha annunciato: “Ci giunge notizia che molto probabilmente quest’anno non ci sarà la consueta copertina di Sorrisi e Canzoni Tv con tutto il cast dell’Isola dei Famosi proprio perché la sua formazione è ancora in alto mare”. Ci sarebbero complicazioni nella scelta dei concorrenti, quindi ci sarebbe più lentezza del solito. Intanto, il sito Isa e Chia ha ricordato chi potrebbe sbarcare in Honduras.

Sembrerebbe fatta per Joe Bastianich, Marina Suma e Edoardo Franco, mentre nei giorni scorsi si è vociferato pure di Edoardo Stoppa, Matilde Brandi, Rossella Erra, LDA e Albe. Ma non ci sarebbero certezze e quindi c’è ancora tanto lavoro da fare per Luxuria.