Si avvicina sempre più l’Isola dei Famosi 2024, che dovrebbe iniziare l’8 aprile. Ma un cantante ha già rifiutato la possibilità di diventare concorrente e sbarcare in Honduras e ha usato motivazioni pesanti. Una critica durissima nei confronti del reality show, che quest’anno sarà condotta da Vladimir Luxuria. Come opinionisti dovrebbero esserci Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Ma all’Isola dei Famosi non vedremo come naufrago questo cantante, che ha rifiutato la partecipazione. Tramite le pagine del Corriere della Sera ha affermato: “Se sono poco in tv? Una mia scelta, ho detto di no tante volte, alla fine non ti chiamano più. Vado se c’è da suonare e da parlare di musica. All’Isola dei Famosi prenderei tanti pesci ma perderei la mia dignità per sempre, tutto il giorno in mutandoni a raccontarsi str***?”.

Isola dei Famosi, un cantante ha rifiutato: “Non voglio perdere la dignità”

Poi parlando sempre dell’Isola dei Famosi, il cantante che ha rifiutato questa opportunità ha aggiunto: “Giusto se mi pagassero 3 milioni. Mi capita che mi chiedano ‘che fine hai fatto?’, perché se non vai al Festival di Sanremo nessuno si ricorda di te, però ho uno zoccolo duro di ammiratori, al teatro Lirico Gaber di Milano ho fatto sold out, sono venuti anche i miei amici Dario Ballantini e Enzo Iacchetti, che è salito sul palco a cantare con me Sereno è”.

A dire tutto questo al Corriere è stato Drupi, il quale si è anche soffermato su suoi colleghi: “Mahmood e Annalisa? Prodotti ben fatti, però musicalmente non mi dicono nulla. Mahmood è bravo, ma della sua canzone a Sanremo non si capiva un’acca. Ho pensato: “Che audio del menga”. L’ho scaricata e sono rimasto come prima. Le canzoni di Annalisa sono quattro accordi in croce che non mi emozionano”.

Drupi, che oggi ha 76 anni e il cui vero nome è Giampiero Anelli, è originario di Pavia e ha avuto successo non solo in Italia ma anche in Francia. Ha avuto un grande seguito pure nell’est Europa, in particolare in Polonia riuscì a superare Elton John per numero di spettatori.