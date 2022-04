UeD, nuova puntata e nuova lite tra Tina Cipollari e Pinuccia. Che praticamente è diventata la nuova Gemma Galgani. Il pubblico di Maria De Filippi sa fin troppo bene che tra l’opinionista e la dama sono sempre scintille in studio, ma questa volta la stessa conduttrice ha rimproverato la Vamp.

Solo qualche settimana fa era stata Tina Cipollari a lasciare lo studio di UeD con le lacrime agli occhi durante un confronto con la dama che aveva citato la madre. Questa volta, invece, la situazione si è invertita e a far sbottare l’opinionista è stato un regalo ricevuto da Pinuccia. Le ha fatto portare un sacchetto di riso con un biglietto al suo interno: “Questo riso viene da Vigevano, il riso abbonda sulla bocca degli stolti”.





UeD, Pinuccia lascia lo studio in lacrime

Un messaggio che Tina Cipollari non ha per niente apprezzato ma che, stando alle parole di Pinuccia, sarebbe stato frainteso: “Nella mia città c’è tanto riso buono, va bene anche per la dieta. Non volevo darle della stupida, intendevo dire per le persone che gridano, scherzano, come fa lei” ha spiegato motivando quello ‘stolta’ nel biglietto.

Una giustificazione, questa, che non ha però impedito a Tina Cipollari di esplodere a UeD: “Regalo fuori luogo, la frase il riso abbonda sulla bocca degli stolti, cosa vuol dire? Io non credo di essere stupida. Sei cattiva e perfida. Ti ringrazio del regalo ma non mi piace la frase. Lo sai qual è il tuo difetto? Sei cattiva, lanci le frecciatine e poi ti salvi dicendo ‘ma io non lo sapevo’”.

Tina Cipollari ha anche coinvolto il cavaliere Alessandro: “Ha capito la str*** che sei, non ti vuole”. “Ma chi ti credi di essere Tina Cipollari? Mi sembra di essere al teatro, non a UeD, tu stai disfando l’amore alle persone”, la reazione di Pinuccia, che tra urla e lacrime ha abbandonato lo studio. “Non ce la faccio più, è una vergogna”, ha singhiozzato dietro le quinte. E quando l’opinionista ha provato a intervenire, è stata subito fermata da Maria De Filippi: “Tina, ora basta”.

