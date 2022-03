“Scelta anticipata”. Matteo Ranieri, ci siamo: cosa sta succedendo a UeD

UeD, Matteo Ranieri raggiunge un bivio che potrebbe essere decisivo. Una scelta che potrebbe davvero stravolgere in meglio la vita sentimentale del tronista del dating show di Maria De Filippi. Un percorso certamente ricco di colpi di scena per Ranieri che ad oggi si trova con il cuore ‘diviso’ a metà tra Federica e Valeria. Questo secondo alcuni retroscena trapelati dal programma.

Il momento della fatidica scelta finale potrebbe essere molto vicino, se non addirittura ‘anticipato’ rispetto al previsto. È quello che si potrebbe evicnere da alcuni retroscena resi noti sulla sorte sentimentale del tronista ligure. Esterne che sembrano cadere sempre e solo sul loro nome, senza alimentare false speranze nel cuore di altre possibii pretendenti. Questo farebbe pensare che il momento è vicino e non aspetta altro che giungere a una sola e unica scelta.





E poi un altro dettaglio trapelato dalle stesse parole di Matteo lascerebbe pensare che il tronista non veda davvero l’ora di allontanarsi dall’occhio indiscreto delle telecamere televisive. Un “pesce fuor d’acqua”, così si sarebbe definito Matteo, lasciando cogliere tra le sue intenzioni quelle di poter abbandonare lo studio televisivo al più presto al fianco della donna che sceglierà di conoscere più approfonditamente.

Voci di corridoio, dunque, andrebbero a fissare sul calendario due date imperdibili, quelle del 27 e il 28 marzo 2022, quando a furor di popolo la fatidicia scelta finale potrebbe essere comunicata a tutti e in particolar modo alle pretendenti ansiose di apprendere la decisione di ‘pancia’, anche se molti sono già pronti a scommettere sul nome di Valeria.

E non è difficile comprendere i motivi visto che negli ultimi incontri i due non hanno fatto altro che lasciare intuire una grande passione e un forte feeling. Conferma ne sono i baci e le dichiarazioni dello stesso Matteo a riguardo. Il tornista avrebbe ammesso di pensare spesso a un futuro con lei ovviamente più lontano possibile da uno studio televisivo. Federica per molti sembra già rappresentare il nome della non-scelta di Ranieri ma come tutti sanno nello studio di Maria le sorprese sono dietro l’angolo.

