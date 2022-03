“Non è attratto dalle donne”. Bomba su Fabrizio Corona, ‘smascherato’ dalla (famosa) ex

Clamoroso retroscena sull’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. Durante un’intervista, chi lo ha conosciuto molto bene si è lasciato andare ad una rivelazione scottante sull’ex di Nina Moric. Parole che non potranno lasciarlo indifferente, quindi è da aspettarsi una sua reazione nelle prossime ore. Stavolta è stato colpito proprio nel suo privato e, tenuto conto che lui ci tiene moltissimo a questa sfera, è altamente probabile che attraverso i social network possa replicare duramente.

Solo pochi giorni fa Fabrizio Corona si è scagliato invece contro Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: “Ma se non parlano di me di cosa parlano questi due ebetini… I loro contenuti sono l’espressione del mondo social. E la madre? Venderebbe la figlia per una copertina o una diretta Instagram. Durata: 3 mesi”. Insomma sale la tensione e questa volta Fabrizio Corona ha voluto anche inserire nella sua frecciata la mamma di Sophie Codegoni. Una situazione sicuramente incandescente.





Fabrizio Corona è stato tirato in ballo anche dalla Moric, che durante la sua intervista a ‘Verissimo’, ha riferito di non avere alcun rapporto con lui e di essere preoccupata dal fatto che loro figlio Carlos non voglia più studiare. Ora è stato invece criticato da un personaggio molto discusso, che ha detto sull’ex re dei paparazzi: “Non è un grande amante perché non ha una vera attrazione per le donne. Se un uomo è attratto dalle donne non ha paura. Lui temeva invece il mio lavoro”.

Ad aver puntato il dito contro Fabrizio Corona è stata Malena, che da Francesca Fagnani a ‘Belve’ ha ricordato la sua breve storia con lui: “Diceva che mentre era con me pensava a tutti gli altri uomini che ho avuto intorno. Allora piccolo mio, non sei così amante delle donne”. Una vera e propria punzecchiatura nei suoi confronti da parte dell’attrice. Le sue sono affermazioni molto dirette e prive di equivoci, non resta che attendere l’eventuale reazione del suo ex fidanzato.

Malena a ‘Belve’ non ha anche avuto alcuna difficoltà a rivelare la cifra del suo guadagno: “Il cachet più alto che ho avuto per un film? Allora, c’è da fare una precisazione, i film non vengono pagati a film, ma vengono pagati a scena. Una scena varia tanto da persona a persona, il mio costo si aggira sui 1.000 euro, più o meno questo è il prezzo. Si può arrivare fino ai 1.500 euro a scena, se si è molto famosi. Se un’attrice è davvero tanto nota e gira un film completo può arrivare a guadagnare anche 5.000 euro”.

