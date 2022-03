Malena, cifre choc per i film a luci rosse con Rocco Siffredi: “Quanto guadagno al mese”

Malena, confessione in diretta tv nel salotto televisivo di Francesca Fagnani. A rivelare il suo guadagno Filomena Mastromarino originaria di Noci, della provincia di Bari, classe 1983. L’attrice a luci rosse, prossima a compiere 39 anni, non ha avuto alcuna difficoltà a rivelare al pubblico la cifra dei cachet riferita talvolta anche solo auna scena girata. Tutto davanti alle telecamere di Belve.

Conosciuta da tutti con il nome di Malena, attrice a luci rosse è stata scoperta da Rocco Siffredi. Una carriera avviata nel mondo dello spettacolo dopo aver lasciato alle spalle quella poltica, Malena raggiunge una notorietà come poche in breve tempo al punto da essere chiamata da molti come Malena Nazionale. L’attrice pugliese nel 2017 decide di prendere parte del cast ufficiale del reality show di Canale 5 l’Isola dei Famosi.





E proprio nello studio televisivo di Francesca Fagnani non ha avuto alcuna difficoltà a rivelare la cifra del suo guadagno: “Il cachet più alto che ho avuto per un film? Allora, c’è da fare una precisazione, i film non vengono pagati a film, ma vengono pagati a scena. Una scena varia tanto da persona a persona, il mio costo si aggira sui 1.000€, più o meno questo è il prezzo”.

Poi l’attrice precisa: “Si può arrivare fino ai 1500€ a scena, se si è molto famosi. Se un’attrice è davvero tanto nota e gira un film completo può arrivare a guadagnare anche 5000€“. Ma non solo. Malena ha voluto precisare alcuni ulterori dettagli: “Quanto guadagno in un mese? Riesco anche a guadagnare 10.000€ al mese spesso. Ovviamente dipende da quanto lavoro. Durante il lockdown ad esempio – l’ho sempre dichiarato, sono arrivata ad incassare 27.000€, ma questo sulla piattaforma su cui lavoro”.

#Belve #Malena "Sono una persona molto umile. Sono una una diva dell'arte".



Se non sono umili non le prendono. pic.twitter.com/oK00wug2XI — Francesco Lauricella (@FraLauricella) March 25, 2022

Poi aggiunge: “E calcolate che io sono un’attrice, le ragazze comuni che sono su questa piattaforma guadagnano più di me. Sì è vero, però io lo dichiaro. Io sono famosa e non ho problemi a dire i guadagni. Certo che dichiaro tutto al fisco. Però confermo che le ragazze non popolari spesso guadagnano molto più di me. Questo ferisce molto le professioniste e le artiste che vedono le altre che lo fanno soltanto per soldi e basta”.

“Lotta tra la vita e la morte”. Si schianta con l’auto, l’attrice ricoverata in rianimazione