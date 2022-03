Sta lottando tra la vita e la morte da un letto di ospedale l’attrice e star della tv rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale avvenuto sulla I-15 in direzione nord tra Los Angeles e Las Vegas.

A The Shade Room, la sorella ha confermato che che l’attrice è stata coinvolta in un “grave incidente d’auto” ed è attualmente ricoverata in ospedale con gravi ferite ma non è morta come annunciato da diversi media locali. La donna stava guidando una Mercedes nera, quando l’auto si è scontrata con un camioncino Ford F250.





A causa dell’impatto dell’incidente, la sua auto si è capovolta più volte ed”ha preso fuoco”, ha rivelato l’ufficiale della pattuglia della California Highway Ramon Duran. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, un passeggero nel camioncino è riuscito a uscire dal veicolo e a mettere in salvo la donna prima che il fuoco potesse raggiungerla.

Apple Watts, attrice americana e ballerina che ha collaborato con e Ty Dolla $ign, è stata soccorsa e stabilizzata sul posto poi trasportata d’urgenza in un centro medico dell’Università di Las Vegas. Ricoverata nel reparto di rianimazione, la 36enne ha riportato gravissime ferite come la frattura della colonna vertebrale e di un braccio e un forte trauma cranico.

“Se mai ho detto una preghiera a Dio che non ha ascoltato, spero che non sia questa. Non hai finito di scrivere la tua storia! Pregando così tanto per te in questo momento. Per favore, combatti”, si legge sui social. “Non è morta, sta combattendo per la sua vita, pregate per lei…”, ha scritto un altro utente dopo che sono emerse false notizie sulla morte di Apple Watts.