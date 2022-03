“Fai solo pena”. UeD, insulto finale per Gemma Galgani: colpita e affondata

Nuova bordata contro Gemma Galgani. Non c’è proprio pace per la dama di ‘Uomini e Donne’, che nella giornata del 23 marzo era sicuramente apparsa molto più felice. Ha infatti conosciuto un nuovo cavaliere, con il quale si è anche baciata, e ha ammesso che si è trattato di un momento molto passionale. Lui si chiama Franco e inizialmente non era interessato alla dama torinese, poi l’ha conosciuta meglio e ha compreso che i due hanno molti punti su cui andare d’accordo.

Intanto, oltre alle vicende riguardanti Gemma Galgani, a ‘UeD’ c’è anche stato un doppio regalo speciale. Luciano e Giovanna del Trono Over del dating show hanno avuto dall’azienda ‘Amplifon’ gli apparecchi acustici per migliorare il loro udito e favorire dunque una maggiore comprensione, quando sono interpellati nelle dinamiche della trasmissione. Sono subito state effettuate alcune prove, che hanno dato l’effetto sperato sull’uomo, mentre Giovanna non ha proprio sentito benissimo.





Nei giorni scorsi Gemma Galgani si era scagliata contro una persona, che tanto è stata importante per lei in passato. Le cose sono però adesso cambiate radicalmente e la dama originaria del Piemonte non ha affatto dei giudizi positivi sull’uomo. Quest’ultimo ora ha aspettato un po’ di tempo, ma ha deciso di parlare e di attaccarla personalmente. Ha scelto ‘Nuovo Tv’ per esprimere il suo pensiero e non è comunque da escludere che la diatriba possa finire qui. Con Gemma che potrebbe ribattere ancora.

Ad aver demolito a ‘Nuovo Tv’ Gemma Galgani è stato l’ex fidanzato Giorgio Manetti, il quale ha esclamato: “Sono un uomo tutto al naturale e il segreto sta nel DNA. Mangio sano, mi concedo un bicchiere di vino raramente e faccio una passeggiata al giorno. Le sue sono affermazioni stupide e non ho mai parlato male del nostro rapporto. Sta dando un’immagine penosa di se stessa”. E poi ha concluso il suo discorso, ricordando tutte le cattiverie che lei ha detto sul suo conto.

Giorgio Manetti ha poi riferito ancora su Gemma Galgani: “Lei ha tentato di screditarmi in ogni modo dicendo che avevo la dentiera, il parrucchino, e che le mie prestazioni fisiche non erano granché”. Parole durissime nei suoi riguardi, che non potevano non trovare una sua risposta piccata. La battaglia a distanza prosegue e chissà se prima o poi non si confronteranno nello studio di ‘Uomini e Donne’.

