Momenti di grande emozione nel corso della puntata del 23 marzo di ‘Uomini e Donne’. Si è infatti verificato un episodio unico del suo genere con due volti del programma che hanno ricevuto un regalo speciale a testa. Anzi, per la precisione, si è trattato di un dono identico consegnato ad entrambi che hanno ovviamente apprezzato. Il tutto è successo sotto gli occhi di Maria De Filippi e di tutto lo studio, che ha gradito particolarmente questa inaspettata novità.

Ma l’appuntamento con ‘Uomini e Donne’ è stato fondamentale anche per avere maggiori notizie su Gemma Galgani. Lei è scesa nei dettagli, dopo l’arrivo in studio del cavaliere Franco, e ha raccontato davanti a tutti: “Ci sono stati dei momenti belli e passionali, ho chiesto il premio, il bacio, e l’ho ottenuto”. Subito è arrivata la reazione di Tina Cipollari: “Siamo sicuri che il premio era il bacio e non altro?”. Lui inizialmente era sembrato poco interessato a Gemma, ma ora ha un’altra opinione. Ed è positiva.





Due protagonisti del Trono Over di ‘Uomini e Donne’ hanno avuto in dono qualcosa di molto utile, infatti spesso e volentieri nel corso delle puntate del dating show di Maria De Filippi hanno avuto delle particolari difficoltà. Con questo regalo ormai la maggior parte delle problematiche dovrebbe essere messa in soffitto. Si tratta di un uomo e di una donna che insieme hanno ottenuto questo cadeau, anche se in un primo momento lei ha ugualmente accusato qualche disagio di troppo.

Luciano e Giovanna del Trono Over di ‘Uomini e Donne’ hanno avuto dall’azienda ‘Amplifon’ gli apparecchi acustici per migliorare il loro udito e favorire dunque una maggiore comprensione, quando sono interpellati nelle dinamiche della trasmissione. Sono subito state effettuate alcune prove, che hanno dato l’effetto sperato sull’uomo, mentre Giovanna non ha proprio sentito benissimo inizialmente. Ma tutti e due hanno ringraziato vivamente la produzione e ‘Amplifon’ per questo gesto bellissimo.

Inoltre, a ‘Uomini e Donne’ Jessica Serra ha rivelato il motivo della rottura con Diego Ceccucci. “Sono stata io a voler chiudere con Diego a causa di un mio rifiuto riguardo un accordo che mi è stato proposto dallo stesso per poter restare nel programma!”. Una truffa bella e buona ai danni del programma: “Ho conosciuto il suo vero volto dietro innumerevoli maschere”.

