UeD, anche questa stagione sta per finire e le anticipazioni delle nuove registrazioni parlano di scelte. Non ancora quelle dei tronisti, ma un cavaliere ha deciso di mettere fine al suo percorso nel dating show di Maria De Filippi perché convinto di aver trovato la donna che fa per lui.

Stiamo parlando di Diego Tavani. Nel corso delle riprese di questa settimana, il cavaliere che ha avuto un trascorso con Ida Platano ha deciso di andare via dalla trasmissione e lo ha fatto assieme ad Aneta, la dama bionda che lo ha ben presto conquistato.





UeD, la scelta e il pubblico attacca Ida Platano

Aneta è la dama che ha saputo far breccia nel cuore di Diego Tavani e che soprattutto è riuscita a fargli dimenticare il passato turbolento con Ida Platano. I due, lo ricordiamo, erano arrivati vicino alla scelta finale prima di dirsi addio. Non si è ancora visto in tv, ma a quanto pare è nata una nuova coppia nello studio di UeD.

La scelta di Diego Tavani è stata però inaspettata, dunque ha subito scatenato la polemica sui social. Il pubblico di UeD ha puntato il dito soprattutto contro Ida Platano, che in passato aveva accusato il cavaliere di essere interessato soltanto alla visibilità mediatica e non ad approfondire la conoscenza con lei. Ma con la decisione di uscire da UeD con Aneta Diego Tavani ha dimostrato di voler trovare realmente il vero amore.

Al contrario di Ida Platano, sostengono tanti utenti: “Si sapeva che a Ida piaceva e piace la sedia in studio come a Riccardo”, si legge. E ancora: “Allora Ida, com’è che Diego ha lasciato il programma? Forse agli altri piacciono quelle sedie” e “Ida cerca visibilità per soldi, così come Gemma, Biagio e Armando, che per cinque secondi di visibilità è pronto a diffamare tutti senza prove”.

