Dopo aver chiuso la storia con Mirko Brunetti, Greta Rossetti è tornata felice al fianco dell’imprenditore Sergio D’Ottavi, conosciuto tra le mura della casa del Grande Fratello. Dopo mesi di conoscenza, l’ex tentatrice di Temptation Island che la scorsa estate si era fidanzata con Mirko Brunetti ha ceduto alle avances del surfista entrato in casa insieme a Stefano Miele.

La coppia, ora non più sotto i riflettori, ha condiviso con il pubblico attimi di tenerezza e serenità, mostrandosi felice nelle foto e nei video pubblicati sui social. Usciti dal Grande Fratello, Sergio e Greta sono stati ospiti a Verissimo su Canale 5 e hanno confermato di voler proseguire la loro conoscenza fuori dal reality, ma con i giusti tempi. “Una promessa che mi faccio è che non correrò più, perché come si è visto l’ultima volta ho corso troppo ed è sbagliato”, ha detto Greta, riferendosi proprio alla relazione con Mirko Brunetti, tornato con l’ex Perla Vatiero.

>> “Guardate lei, gli altri il nulla”. La foto di Beatrice è un colpo al cuore, il dopo Grande Fratello annienta gli ex





Grande Fratello, social contro Sergio e Greta. Lei cambia il look a lui e tutti si infuriano

In questi giorni Greta ha pubblicato alcune storie con Sergio protagonista e tutti hanno notato un grande cambiamento dell’ex gieffino. D’Ottavi ha tagliato i capelli, la barba e nell’ultima storia di Greta appare con una felpa rosa, non proprio lo stile che aveva mostrato durante il suo percorso al Grande Fratello. Per questo motivo è stato accusato di non avere più personalità dalla maggior parte del pubblico.

Anche all’indirizzo di Greta sono arrivate tantissime critiche. L’ex gieffina è stata accusata di voler cambiare a tutti i costi il suo fidanzato: “È tipo quando compravi la barbie e la cambiavi come volevi tu, stesso livello”, scrive qualcuno su X. E ancora: “Ma Sergioooo!!!! Che brutta fine un uomo ridursi così per la patonga”, “Nooo. Sergio…che fine hai fatto…”, “Dov’è il Surfista? Quello con i capelli lunghi un po’ maltrattati vestito un po’ da lord un po’ orientale e nel pom lo vedevi vestito da spiaggia lino e camicia bianca il mocassino in velluto un po’ trasandato, la personalità di #sergio è andata a putt@n*“, scrivono tantissimi utenti su X.

Dite alla purah, che se ami qualcuno non serve trasformarlo per portarlo tra i tuoi amici,e uscirci insieme.

Sti cazzi, ha iniziato dai capelli e ne sta facendo il suo bambolotto.

Sergio una gran delusione, davvero.💀#grandefratello #luzzers pic.twitter.com/R3VPXWsn40 — bealuxRegno🔥 (@BealuxRegna) April 3, 2024

Ma sta costruendo il suo boyfriend a suo genere e piacimento non ho capito? pic.twitter.com/oVJAtlPQbu — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) April 3, 2024

Non sembra nemmeno più lui🤔 pic.twitter.com/NEuXovfwVa — Samy74 (@Samy7418) April 3, 2024

“Che tristezza…lo avevo sopravvalutato”, “Tutto veramente imbarazzante! Sergio lo avevo preso come uomo intelligente e maturo. Ora mi si è rivelato un ometto da quattro soldini per una bamboccia rifatta male che a sto punto penso abbia la patong di traverso. Quanto durerà?”, si legge ancora. “Da… Buona ” manipolatrice” quale è .. : NON SI SMENTISCE!!! E LUI..??? PROPRIO UN CARCIOFO!!”.