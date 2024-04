Beatrice Luzzi non ha vinto il Grande Fratello, ma a distanza di due settimane dalla fine del reality show condotto da Alfonso Signorini si parla ancora di lei. L’attrice ha perso la finale contro Perla Vatiero, ex volto di Temptation Island, ma per tantissimi è proprio lei la trionfatrice del programma di Canale 5. E non solo per i fan, ma anche la critica ha incoronato lei la regina del reality show.

Sette mesi di dinamiche e tanto altro, l’attrice conosciuta dal pubblico italiano per aver vestito i panni della perfida Eva Bonelli di Vivere è riuscita a catalizzare l’attenzione su di se durante la permanenza tra le quattro mura della casa più spiata d’Italia. Ci sono state liti, momenti di grande divertimento, cultura, e anche un chiacchierato flirt con il il giovane Giuseppe Garibaldi.

“Hanno richiamato solo un concorrente”. Dopo il Grande Fratello spunta un nome certo





Beatrice Luzzi, dopo il Grande Fratello la foto del figlio: “Normalità”

Ospite a Verissimo, Beatrice Luzzi ha parlato dei dissidi con i suoi coinquilini. L’attrice ha detto che spesso bisogna dire la verità anche se è cruda, e questo ha creato dei malumori con gli altri concorrenti: “Sono un pò cruda, che non significa che sono cattiva o irrispettosa, ma ho il coraggio di dire la verità che può far male sul momento ma aiuta a costruire qualcosa”, ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello.

Uscita dalla casa del Grande Fratello, sembra che Beatrice Luzzi abbia mantenuto i rapporti solo con Stefano Miele, Simona Tagli e forse Giuseppe Garibaldi, insieme a lei durante la puntata di Verissimo. Anche Fiordaliso, che nella casa era sua grande amica, ha confessato di non averla ancora sentita. E anche dalle foto di Instagram si capisce come Beatrice Luzzi si stia dedicando totalmente alla famiglia. Ieri, infatti, ha pubblicato una foto del figlio che faceva i compiti.

Momenti di normalità, proprio come scritto dall’attrice (“Crêpes e compiti. normalità…”). “Normalità una delle parole più belle per me! Anche mia figlia oggi si è ricordata che domani ricomincia la scuola, un forte abbraccio”, “E Simba che vi tiene sotto controllo”, “La normalità che ti mancava tanto”, “Bea cuore di mamma”, “Goditi la vostra normalità”, “Che bella la vostra famiglia”, “Unica , grande, vera vincitrice……… tutto il resto è noia e il vuoto”, “Ma un certo Simba vi osserva? 😂😂😂😂 FANTASTICO. Notte Bea”, si legge tra i commenti delle fan dell’attrice.