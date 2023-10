Sabrina Ferilli, paura davanti al pubblico di Tu sì que vales. Grande spettacolo ed effetto sorpresa davanti alle telecamere di successo del sabato sera italiano. Gli spettatori non credevano ai loro occhi e così anche il tavolo dei giurati. Ma a dirla per filo e per segno è stata la presidentessa di giuria, Sabrina Ferilli, che con la sua autenticità di sempre ha spiegato di aver passato un brutto quarto d’ora. La faccia e le espressioni dei presenti davanti allo spettacolo hanno parlato molto chiaro.

Sabrina Ferilli sotto choc dopo l’esibizione a Tu sì que vales. Di puntata in puntata i colpi di scena sono all’ordine del giorno, ma nel corso dell’ultima messa in onda, gli autori della trasmissione hanno superato se stessi. Tutto ha avuto inizio quando è stato annunciato lo spettacolo di una concorrente che ha portato in studio una ventata di fascino, magia e anche…paura.

Sabrina Ferilli sotto choc dopo l’esibizione a Tu sì que vales: “Aiuto!”

I padroni di casa hanno dunque annunciato l’entrata in scena di una vera e propria domatrice di draghi trampolieri. Trattasi nello specifico di una scenografia messa a punto dal talentuoso gruppo dei Close-Act Theatre, attori che recitano sui trampoli. Via libera dunque a uno spettacolo magico segnato dagli effetti speciali tra creature mitologiche fuori dall’ordinario domate dalla loro “regina”.

La domatrice ha vestito i panni di una simil strega con espressioni per nulla pacifiche atta a incantare il pubblico e i suoi draghi immersa in un’atmosfera tenebrosa. I giudici erano letteralmente stregati -appunto- davanti a quelle scene e in particolar modo Sabrina Ferilli non ha trattenuto i dovuti commenti dopo l’esibizione.

Ed è accaduto quando i “draghi trampolieri” hanno fatto capolino verso il pubblico ponendosi al cospetto di Sabrina Ferilli. L’attrice romana dunque ha commentato così: “Aiuto se questi mi cascano addosso che cosa può succedere stasera”. Poi è stata la volta di fare visita anche a Maria De Filippi che come i presenti ha commentato l’esibizione dei Close-Act Theatre restando semplicemente a bocca aperta. Il ‘si’ della giuria è stato più che meritato.