Tu sì que vales, rischio grosso per le due giurate. Appuntamento imperdibile per il pubblico di telespettatori, quello con il programma di successo che ha ripreso ad allietare i sabato sera italiani. Nel corso della puntata è successo veramente di tutto, ma procediamo con ordine. A catturare l’attenzione di molti, è stato un momento in particolare, quando Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto hanno corso il rischio grosso di vomitare davanti alle telecamere.

Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli hanno rischiato di vomitare. Ebbene si, le due giurate lo avrebbero ripetuto più volte. Nello specifico a lanciare la presentazione dei concorrenti sono stati i timonieri Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Prima l’esibizione fisica, poi il coinvolgimento dei giudici del programma con un’esperienza interattiva. Ed è qui che le due hanno rischiato grosso.

Leggi anche: “Voglio confessare”. Filippa Lagerback, con Luciana Littizzeto e Fabio Fazio non è proprio come sembra





Liciana Littizzetto e Sabrina Ferilli hanno rischiato di vomitare davanti alle telecamere di Tu sì que vales. Cosa è successo

Un’esperienza che sembra aver messo letteralmente a dura prova anche i giudici coinvolti, infatti nel giro di pochi minuti dall’inizio i giurati hanno esternato tutta la loro difficoltà. Sarebbero stati bendati per poi essere condotti al centro del palco. A questo punto i giudici sono stati invitati a prendere posto su alcune sedie gialle dotate di molle per poi essere legati con delle cinture. Tutto pronto dunque per un bel giretto sulle montagne russe.

A questo punto Luciana Littizzetto ha esordito dicendo: “Non posso. Se volete vedermi vomitare…”, mentre Sabrina Ferilli solo dopo avrebbe ammesso di aver tenuto gli occhi chiusi “se no vomitavo”. L’attrice e presidentessa ha poi aggiunto: “In India sti cosi si sono staccati. Come mai te non hai mai paura di morire?”, ha chiesto rivolgendosi a Maria De Filippi.

Ma a parte la reazione delle due giurate, il resto dei partecipanti ha mostrato un sano divertimento. Gerry Scotti e Rudy Zerbi non hanno nascosto di essersi notevolmente divertiti. La puntata di Tu sì que vales ha portato a casa un altro grande successo e fortunatamente le giurate non hanno vomitato davanti a tutti. Certo però che non hanno trascorso dei minuti piacevoli…