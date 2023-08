Filippa Lagerback, al Corriere della Sera la conduttrice pronta al trasloco su Discovery Channel si lascia andare ad un’intervista confessione in cui, a sorpresa, parla di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dicendo che non tutto, nel loro rapporto, è come ci si potrebbe aspettare. Prima però ha parlato della famiglia e del quotidiano con figlia e marito. Mamma molto presente, è affezionatissima alla figlia Stella: “Spero di non essere stata ingombrante, ma me lo dovrà dire mia figlia”.

“Ho puntato ad ascoltarla anziché imporre la presunta ricetta giusta”. Con Daniele la relazione va a gonfie vele ma non sono mancati momenti complicati. Spiega Filippa: “Ha avuto due travagli duri. Nel secondo, legato al tumore alla lingua, è stato più facile aiutarlo perché potevo essere più concreta nell’assisterlo. Invece durante la depressione lo scenario era complicato. La sofferenza mentale è complessa, non hai terapie pronto uso”.





Filippa Lagerback, fuori dagli studi non frequento Fabio Fazio

“Non capire mi faceva sentire come se non appartenessimo più alla nostra vita. Ho anche pensato di avere la chiave della felicità. Ma se l’avessi posseduta non avrebbe funzionato nella sua “serratura”: era lui che doveva trovare le risposte giuste”. Poi scende ancora più a fondo nel privato: “Detto che non siamo molto mondani, parliamo di tante cose”.

E ancora: “Daniele ha interessi differenti dai miei: ama libri, musica, astronomia, minerali. E si domanda: perché siamo qui? Qual è il nostro destino? Io invece risolvo questioni pratiche: che cosa mangiamo oggi? Che cosa facciamo nel week end? La diversità genera equilibrio”. Poi ha parlato del rapporto con Luciana Littizzetto e Fabio Fazio ed ha voluto confessare un segreto :“Il programma dura da 20 anni, io sono coinvolta da 18”.

“Sono… maggiorenne. Noi tre, poi, ci sosteniamo a vicenda: non ci vediamo molto al di fuori della trasmissione, ma forse è il segreto per cui è tanto che stiamo assieme”. Insomma chi si aspettava una frequentazione fuori dagli studi televisivi è rimasto deluso.