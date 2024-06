Semifinale e nomi dei finalisti dell‘Isola dei Famosi. Siamo arrivati quasi alla fine dell’avventura dei naufraghi dell’Honduras di Vladimir Luxuria, un’edizione che, dati alla mano, è stata la meno vista della storia del reality show. La prima sfida “Appesi a un filo” ha visto gareggiare Matilde, Samuel, Alvina, Aras, Artur ed Edoardo Franco. A diventare il secondo finalista dopo Edoardo Stoppa è Artur Dainese.

All’Orologio Honduregno si sfidano Alvina e Matilde e a vincere è la prima, con la Brandi che contesta la decisione del leader sul tipo di gara a cui sono state sottoposte le due concorrenti. Samuel e Aras si sfidano nella prova “Acqua alla gola” ed è l’attore turco ad avere la meglio. Ci sono ancora sette concorrenti, ma non tutti avranno la possibilità di accedere alla finale che sarà decisa dal pubblico tra Matilde Brandi, Samuel Peron ed Edoardo Franco. Nel corso della puntata, Aras ha sconvolto conduttrice, opinionisti e pubblico per aver fatto una scelta davvero inaspettata.





Isola dei Famosi, il passo falso di Aras: si gioca la finale

“Ok, così si è giocato la finale. Secondo me lui con questa cosa si è fatto un’autorete pazzesca, è un passo falso“, ha infatti commentato Sonia Bruganelli. E Luxuria: “Lo dico sempre io: bisogna sempre stare attenti al finale e a quello che si fa prima del traguardo“. Ma cosa è successo? Aras ha deciso di mandare in nomination l’amico Edoardo Franco. “Per me è un fratello, posso nominare tutti tranne lui“, aveva detto poco prima lo chef.

Mentre Aras ha deciso di bruciare la foto di Edoardo Franco. “Per me essere in finale è incredibile. Non l’avrei pensato, non parlo bene italiano e questo è incredibile. Qui ho due fratelli e io non ho nessuna motivazione per votarli. Vorrei dire che nomino Alvina. Un altro ancora? Due? Due nomi? No, oddio, non ho pensato a questo. Aspetta, posso nominarmi e fare il nome di Aras? per me sono due fratelli loro, mi hanno aiutato molto. Forse ho scelto. Dopo parlerò con lui e mi capirà. Lui è molto forte e ce la farà, quindi voto Edoardo Franco”, ha detto Aras sconvolgendo tutti.

La nomination di Aras ha lasciato lo studio di stucco!#Isola pic.twitter.com/2vaCmUqYc1 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 2, 2024

“Edoardo Franco? Aras, stai nominando Edoardo Franco? Aras stai nominando davvero lui, preferisci lui a Stoppa? Siamo sorpresi, ma va bene, ormai non puoi cambiare e non devi lasciarti condizionare“, ha detto una incredula Vladimir Luxuria. A lei si è poi aggiunta Sonia Bruganelli: “Ok, così si è giocato la finale. Secondo me lui con questa cosa si è fatto un’autorete pazzesca, è un passo falso“. Anche sui social il pubblico è incredulo.