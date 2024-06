Dopo mesi difficilissimi, finalmente per Kate Middleton sembra essere arrivato un po’ di sereno. La bellissima notizia sta facendo sorridere non poco i sudditi inglesi e il resto del mondo. Un tabloid del Regno Unito ha dato in esclusiva una comunicazione che farebbe intuire un miglioramento del quadro clinico della principessa del Galles, affetta da un cancro.

Kate Middleton ha annunciato di essere malata lo scorso mese di marzo, ma questa bellissima notizia sarebbe un vero sollievo. Le ultime informazioni non erano state rassicuranti: “L’agenda della principessa è vuota fino a dicembre 2024. Il suo ritorno a corte è previsto solo nei primi mesi del prossimo anno”. Ma qualcosa ora pare essere cambiato.

Leggi anche: “Stavolta l’ha fatta troppo grossa”. Meghan Markle, scoperta choc e nuova bufera





Kate Middleton, arrivata una bellissima notizia

Da quando si è saputo del tumore, Kate Middleton non è più uscita pubblicamente, ma ora c’è questa bellissima notizia. Infatti, non ha potuto presenziare agli eventi della Royal Family, ma qualcosa di significativo potrebbe avvenire tra pochi giorni. Le sue condizioni di salute potrebbero essere migliori del previsto, se dovesse concretizzarsi davvero l’avvenimento che tutti auspicano di vedere.

L’Independent ha infatti rivelato che Kate potrebbe affacciarsi dal balcone reale di Buckingham Palace per il Trooping The Colour 2024. Ci sarebbe il saluto ai sudditi, che la vedrebbero per la prima volta dal vivo da quando ha annunciato il cancro. Appuntamento per il 15 giugno, quindi bisognerà attendere questa data per avere conferme o smentite.

C’è una novità anche su Re Carlo per questo evento. Infatti, avendo anche lui un tumore, non sarà sul cavallo ma sulla carrozza. Un modo precauzionale per non peggiorare il suo stato di salute.