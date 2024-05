Pochi giorni al termine dell’edizione autunnale de La Vita in diretta che è già tempo di preparare il futuro. Il direttore Rai del day-time, Angelo Mellone, punta sull’insegnante di Amici 23. Per Alberto Matano quella che si sta concludendo è una stagione trionfale staccando sempre abbastanza nettamente i principali competitor, a cominciare da Pomeriggio 5 e Myrta Merlino che il prossimo anno potrebbe non essere al timone del programma.

E dire che ad inizio anno un po’ di tensione per la sfida con il post D’Urso c’era. Racconta Mellone: “Celebriamo oggi, con due giorni di anticipo, una grande stagione televisiva. E siamo qui con il padrone di casa de La Vita In Diretta… a proposito, adesso dì che non te l’avevo detto… Perché dovete sapere una cosa”.





La Vita in Diretta, Matano chiude una stagione da record

“Matano è un ragazzone, ma ogni tanto ha anche le sue fragilità, ha il suo cuore tenero e il bambino dentro. E devo dire che a settembre si agitava. Io quando lo vedevo agitarsi gli ho detto ‘tranquillo che farai ancora meglio dell’anno scorso’. Così è accaduto e quindi tanti applausi per com’è andata, complimenti a te e alla tua squadra. Quindi davvero complimenti, perché è stata un’annata bellissima. Buona continuazione a tutti voi”.

Per temprare il carattere dei suoi giornalisti Mellone ha una sua proposta: “Io ho una proposta per Alessandra Celentano. Cortesemente se a settembre ti prendi un paio di settimane, così facciamo un po’ di addestramento conduttori. Mi aiuti così a metterli un po’ in riga perché sono un po’ discoli. Però pur essendo discoli, tutti poi con le loro grandi personalità”. Scherzo? No? Staremo a vedere.

Recentemente Alessandra Celentano ha giurato fedeltà a Maria De Filippi. A Tvblog.it aveva dichiarato: “Se farei Ballando con le Stelle? Lì c’è danza, certo, ma è una cosa completamente diversa. Sinceramente non ci ho mai pensato. Amici ormai per me è casa e famiglia. Sono tanti anni che son qui, ho un rapporto splendido con tutti e con Maria. Quindi, ripeto, non ci ho mai pensato. E non sono una traditrice! Se torno ad Amici l’anno prossimo? Mai dire mai, ma penso e spero di sì; noi abbiamo contratti annuali, che vanno rinnovati. Qualcuno mi dice: “Amici senza di te non esisterebbe”. Io rispondo che non è così”.