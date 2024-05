Colpo di scena su Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, che tanto sta facendo bene a livello di ascolti televisivi. Inaspettatamente Mediaset ha optato per una decisione destinata a creare malumori nel pubblico, infatti la sua chiusura è imminente. Nei prossimi giorni non vedremo più questo game show, dedicato a Mike Bongiorno per i suoi 100 anni dalla nascita, per lasciare spazio ad altro.

E questo potrebbe avvantaggiare la concorrenza, dato che la Rai sta per far tornare uno dei programmi più amati ma che quest’anno sarà condotto da un altro presentatore. Tornando a Gerry Scotti e a La Ruota della Fortuna, questa scelta dei vertici del Biscione sta lasciando tutti con l’amaro in bocca. Andiamo a scoprire insieme cosa è stato svelato in queste ore.

Leggi anche: “Chi è il campioncino Edoardo”. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti lo saluta: quanto ha vinto





Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna verso la chiusura: cosa succede a Mediaset

Gerry Scotti sta per concludere la sua avventura con La Ruota della Fortuna, nonostante gli ascolti tv siano stati molto buoni. Il sito DavideMaggio, che aveva consigliato a Mediaset di offrire al pubblico questa trasmissione tutto l’anno, ha adesso rivelato che l’ultima puntata ci sarà invece domenica 2 giugno. Infatti, dal giorno successivo sarà mandato in onda un altro programma dello stesso conduttore.

Dal 3 giugno saranno trasmesse le repliche di Caduta Libera e questo potrebbe portare vantaggi a Pino Insegno, pronto per il suo grande ritorno a Reazione a Catena proprio dal 3 giugno su Rai1. Ci saranno anche gli Europei sul secondo canale della tv pubblica, quindi Mediaset forse ha voluto evitare questo scontro, ma c’è chi voleva ugualmente vedere La Ruota della Fortuna almeno per qualche altra settimana, visto che le gare di calcio inizieranno il 14 giugno.

Quando saremo nel pieno dell’estate, Canale 5 trasmetterà anche The Wall dopo Caduta Libera. Ma resta in molti telespettatori il dispiacere di dover dire addio tra pochi giorni a La Ruota della Fortuna.