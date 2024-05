“Chi è davvero il campioncino Edoardo”. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti saluta il giovane da Rivoli e poco dopo si scopre qualcosa di molto privato su di lui. Andiamo con ordine. Il padrone di casa, nella puntata di domenica 26 maggio, ringrazia per la sua simpatia il bravo Edoardo. “Saluto in primis il mio campioncino con il suo totale di 27.300 Euro – dice Gerry – Sono soldi che per un ragazzo di 18 anni sono importanti”.

>> “C’è stato un errore”. Ruota della Fortuna, ricorso del concorrente e Scotti lo riammette. Dove hanno sbagliato

E ancora: “Lo dico sempre, quelli che hanno qualche anno in più hanno i problemi del mutuo, della casa, di questa robe qui. I ragazzi più giovani invece quando vengono nei miei giochi pensano a farsi piccole o medie somme per affrontare gli studi. Lui è uno dei più giovani concorrenti che abbia mai avuto. Ad esempio tu quest’anno finirai il liceo, ma sai già cosa vorrai fare all’università?“.





Chi è davvero il campioncino Edoardo de La Ruota della Fortuna

A questo punto il giovane risponde: “Al momento sono un po’ indeciso, ma penso di sceglier scienze della comunicazione. A me nella vita piacerebbe tanto fare l’autore televisivo o anche il conduttore. Diciamo che si vedrà”. C’è da dire che il ragazzo è stato davvero sfortunato ieri. Prima la bancarotta al quarto round, poi lo scatto clamoroso di Giorgia, che è riuscita a portarsi a casa la definizione giusta.

A quel punto Gerry ha voluto ringraziare e salutare il 18enne: “Ciao amico mio, ti auguro tutto il bene del mondo per i tuoi studi, saluta la tua famiglia“. Edoardo allora, su Twitter, ha voluto ringraziare tutti e ha lanciato un messaggio a Giorgia: “Vi saluto ringraziandovi davvero per tutte le risate e l’affetto che mi avete trasmesso in queste sere, è stato breve ma intenso”.

no raga ha perso il mio fida della ruota della fortuna 🩷 mi mancherai edoardo — 🕷 (@weedkller) May 26, 2024

E ancora: “Grazie anche a tutta la produzione, sono stato il ragazzo più felice del mondo. Ricordatevi che la vita è come la ruota: gira. In bocca al lupo Giorgia, sono davvero contento che tu abbia vinto, meriti questo e molto altro, io sono qui pronto a fare il tifo da domani!“. Alla fine Edoardo si dimostra quello che è: proprio un bravo ragazzo.

Qui il video Mediaset.

Leggi anche: “Ma come”. La ruota della fortuna, Gerry Scotti e il siparietto con la concorrente