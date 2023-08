Chili presi e persi, trasformazioni choc e personaggi che nel giro di anni o addirittura mesi diventano irriconoscibili agli occhi del fan o dei telespettatori. Il mondo dello spettacolo, della televisione, dello sport e del cinema in questi anni hanno visto diversi personaggi famosi cambiare drasticamente a seguito di diete ed estenuanti sedute di allenamento in palestra. Di recente la cantante statunitense Meghan Trainor ha perso trenta chili e ha raccontato di come è riuscita a tornare in forma.

Qui in Italia Elettra Lamborghini ha deciso di cambiare la sua routine: ha iniziato ad allenarsi costantemente e ha iniziato una dieta più sana. Grazie a questo è riuscita a tornare in forma e a perdere diversi chili. La differenza è sotto gli occhi di tutti e anche sui social i suoi fan si sono complimentati per la sua nuova forma fisica.

Zach Noble di Love Island: la trasformazione choc

In queste ore ha incuriosito e quasi scioccato uno dei protagonisti del programma Love Island, nella versione italiana condotta dall’ex volto di Uomini e Donne Giulia De Lellis. Nella versione inglese uno dei protagonisti più amati era Zach Noble. Zachariah viene dal sud-est di Londra e ha 25 anni. Non solo è un personal trainer, ma è anche un giocatore di basket e ovviamente quello che è saltato agli occhi dei telespettatori è stato anche il suo fisico.

Fisico scolpito, addominali, e muscoli ben definiti, Zach Noble pubblica anche le foto sui social delle sue sedute di allenamenti e con orgoglio mostra il suo fisico scolpito. In queste ore, però, è spuntata fuori una foto di Zach pubblicata qualche anno fa e in tanti hanno stentato a credere che quel ragazzo fosse davvero Zach Noble. Il personaggio tv era completamente diverso poiché sfoggiava lunghi capelli scuri invece del suo taglio di capelli ora e un fisico decisamente diverso rispetto a quello conosciuto dai telespettatori di Love Island.

Nella foto scattata alla fine di maggio, Zach ha mostrato la sua forma fisica, addominali scolpiti e braccia muscolose dopo aver chiaramente lavorato duramente in palestra. Zach non ha rivelato quanto tempo gli ci è voluto per ottenere il suo nuovo look, ma ha ammesso che ha ancora una “strada infernale da percorrere” dopo “aver preso una pausa dalla palestra e aver perso se stesso”.