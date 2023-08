La battuta della sposa non piace, è successo proprio durante la celebrazione delle nozze. Un momento indimenticabile per ogni coppia: il giorno del fatidico ‘si’ diventa per tutti, sposi e invitati, un motivo di gioia incontenibile. Ma la storia che vi stiamo per raccontare ha dell’incredibile. Infatti proprio davanti all’officiante alla sposa scappa una parola che non piace del tutto e che porta alla decisione dunque alla reazione dello sposo.

La sposa dice ‘no’ durante la celebrazione delle nozze. Matrimonio più che indimenticabile. Le nozze diventano un vero e proprio caso social e presto capirete il motivo. Nel corso della celebrazione della cerimonia, la sposa alla fatidica domanda risponde con un ‘no’. Il momento è stato ripreso anche dagli smartphone​ degli invitati e la notizia si è dunque diffusa rapidamente sul web.

La sposa dice ‘no’ durante la celebrazione delle nozze. La replica e la decisione dell’officiante fa scoppiare il caos

Avete capito bene, la sposa per scherzo pronuncia un ‘no’ al posto del ‘si’ e nel giro di poco la battuta detta per gioco si trasforma in qualcosa di decisamente diverso. Durante il rito celebrato in forma civile a Caracas, in Venezuela, la sposa Miriam ha dunque pensato di fare uno scherzo al suo Danilo. Il ‘no’ detto per scherzo diviene subito un”sì”, ma sembra che la trovata di Miriam non sia stata ben accetta.

Infatti poco dopo il momento che voleva essere scherzoso, l’officiante ha replicato: “Signora Miriam, è sua libera e spontanea volontà sposare il signor Danilo?” e a questo punto il responsabile del Registro Civile locale ha sottolineato che la risposta della sposa, seppure scherzosa, non poteva essere pronunciata: “No, non si può scherzare”.

Juez cancela boda porque la novia se puso nerviosa y dijo de broma que no aceptaba 😬 pic.twitter.com/2Tx3rruuPC — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) July 5, 2023

Dunque l’officiante prosegue prendendo la sua decisione e comunicandola agli sposi increduli: “No, non ci sono scuse. Purtroppo oggi non potremo celebrare il matrimonio. Potete parlare con la segretaria e concordare un’altra data“. Il video del momento è stato ampiamente commentato su TikTok e ha ottenuto anche migliaia di reazioni: “Viene fatta quella domanda perché purtroppo, a volte, le persone coinvolte nei matrimoni sono costrette a dire “sì” senza il loro consenso. Ecco perché non sono ammessi scherzi di nessuno tipo”, spiega qualcuno.