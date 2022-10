Clamorosa decisione di Tina Cipollari a Uomini e Donne. L’opinionista del dating show di Maria De Filippi, stando alle anticipazioni diffuse in rete dal blogger Lorenzo Pugnaloni, si è letteralmente infuriata per un episodio successo all’interno dello studio e ha deciso di fare qualcosa che non ha precedenti. Nemmeno durante le liti furibonde con Gemma Galgani era mai arrivata a fare una scelta drastica e definitiva, ma stavolta sembra proprio che accadrà tutto questo. Le ultime registrazioni sono state a dir poco turbolente.

Tra poco vi sveleremo tutto su Tina Cipollari e la decisione presa a Uomini e Donne. Intanto, nei giorni scorsi lo sfogo di Pinuccia è sopraggiunto dopo una lunga intervista rilasciata per il magazine di UeD: “L’intervista di Alessandro mi ha fatto rimanere male. Ha detto che tra noi non c’è stato nulla di fisico e invece dei baci ce li siamo dati, anche in studio”, sono state le parole di Pinuccia che credeva davvero di aver trovato in Alessandro l’uomo della sua vita. Ma vediamo invece cosa la collega di Gianni Sperti farà da adesso in poi.

Tina Cipollari, a Uomini e Donne la decisione ‘choc’ per Federica Aversano

Nel corso dell’ultimo appuntamento registrato, Tina Cipollari a Uomini e Donne si è infuriata con la tronista Federica Aversano. Con quest’ultima non ci sono mai stati buoni rapporti sin da quando lei era corteggiatrice del programma di Canale 5, ma ora la situazione ha raggiunto un livello molto serio e Tina ha voluto prendere una decisione che definire drastica è forse anche riduttivo. A riferire tutto è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha praticamente scioccato tutti i telespettatori della storica trasmissione della De Filippi.

Questa la rivelazione su Tina Cipollari e Federica Aversano: “Tina, dopo aver discusso con Federica, ha affermato che d’ora in avanti non sarà più presente durante il percorso della tronista e che ogni volta che Federica sarà al centro studio, lei uscirà”. Sì, avete capito proprio bene: stando a quanto trapelato da questa anticipazione, la Cipollari non sarà presente in studio nel momento in cui si parlerà della ragazza. Ovviamente quando le puntate saranno mandate in onda si potrà comprendere maggiormente ciò che è accaduto.

Tina Cipollari si è soffermata sul suo privato giorni fa: “La mia vita è cambiata quando è arrivato Antonio, un uomo più grande di lei, che definisce “il mio unico grande amore. Quest’uomo l’ho amato più della mia vita, mi ha fatto da fidanzato, padre, amico è stato tutto quello che desideravo in un uomo. E quando ho iniziato quella frequentazione ho anche ricevuto critiche da parte delle amiche, dicevano che era troppo grande per me. E poi era divorziato, aveva dei figli. Io ho seguito il mio cuore e ho fatto bene”