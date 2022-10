Tina Cipollari è la storica opinionista di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che va in onda nel primo pomeriggio su Canale 5. Tanta tv per lei e da qualche settimana anche un libro: infatti è uscita la sua prima fatica letteraria. Si intitola “Piume di struzzo – storia di una donna” e si tratta della sua autobiografia edita da Mondadori. Su Instagram Tina Cipollari ha annunciato l’uscita del suo libro: “Non so dirvi quante emozioni ho riposto in questo libro. Tante, tutte, dalla frenesia al divertimento, ma anche il dolore e la solitudine. C’è la mia vita colorata come un arcobaleno, capricciosa come un mare in tempesta ma sempre con un boa di “Piume di Struzzo” intorno al collo a ricordarmi la donna che ho sempre voluto essere”.

Tina Cipollari racconta la sua storia personale, dalla vita nella grande casa di famiglia a Viterbo al debutto a Uomini e Donne ormai 20 anni fa, che l’ha consacrata come uno dei volti più iconici del piccolo schermo. L’opinionista di Uomini e Donne ha dato qualche anticipazione del libro al magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini. Si parte dagli esordi in tv: all’epoca la vamp fece un make over: “Ho lasciato che mi trasformassero. Mi sono fatta biondissima, mi sono truccata, vestita, quasi travestiti, mi chiedevano sei sicura? Sì ero sicura, volevo che a casa guardando il programma non mi riconoscesse nessuno. E intanto cominciavo a conoscermi io”.

Tina Cipollari, il suo grande amore Antonio: “L’ho amato tantissimo”

Poi Tina Cipollari passa a raccontare la sua infanzia, una vita umile e complessa che ricorda con amarezza: “Mi vergognavo della mia casa e sognavo Grace Kelly – dice -. È stato difficile, difficilissimo, raccontare, soprattutto ricordare. (…) Oggi ringrazio quella bambina triste: non sarei la donna determinata e con valori radicati che sono oggi senza quella radice. Tutto sommato quello che detestavo, i vestiti brutti, la mia casa orrenda, due genitori assenti piegati nei campi, che tornavano stanchissimi a sera, che non ce la facevano neanche a parlare, tutto mi è servito a superare quella timidezza data dalla mancanza”.

La vita di Tina Cipollari è cambiata quando è arrivato Antonio, un uomo più grande di lei, che definisce “il mio unico grande amore. Quest’uomo l’ho amato più della mia vita, mi ha fatto da fidanzato, padre, amico è stato tutto quello che desideravo in un uomo. E quando ho iniziato quella frequentazione ho anche ricevuto critiche da parte delle amiche, dicevano che era troppo grande per me. E poi era divorziato, aveva dei figli. Io ho seguito il mio cuore e ho fatto bene. Non ho mai notato la differenza d’età. Era molto ricco, d’accordo. Aveva dei valori, aveva viaggiato, aveva costruito la sua vita. Mi ha insegnato tanto, mi ha cambiato l’esistenza”.

Il racconto di Tina Cipollari è appassionato. L’uomo è deceduto, ma quando si sono lasciati le ha detto: “Con te perdo un pezzo di me”. “Aveva questa tenerezza nei miei confronti… Ero molto diversa dalle altre donne: io, vede, sono sempre stata diversa, con lui mi sono catapultata in un altro mondo fatto di cose belle che avevo sempre desiderato nella mia vita. Non era la ricchezza, piuttosto parlerei di etica dell’estetica, di voglia di godere di ciò che è bello”.