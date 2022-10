“Se ne deve andare”. UeD, Tina Cipollari contro la tronista: chiesti provvedimenti immediati

Uomini e Donne, non sono Ida Platano nel mirino di Tina Cipollari: l’opinionista ora critica anche Federica Aversano. Lo ha fatto nel corso di una lunga intervista. Non è la prima volta che la non scelta di Matteo Ranieri, da questa stagione tronista, finisce al centro della polemica. Pochi giorni fa era stata duramente presa di mira dal corteggiatore Federico che l’ha accusata di frequentare uomini palesemente non interessati a lei. “Tu come donna, non ti senti un ripiego? Un ragazzo che non so neanche quanti anni ha e tu vuoi una sicurezza”.



“Per me sono uguali Giuseppe e Riccardo, solo che lui ha avuto il coraggio di metterti là. Fino a ieri messaggiava con Eleonora. Io direi no… Una persona determinata, non messaggia fino a ieri sera con un’altra e oggi non può venire a dire che ha il pallino su di te”. Parole dure alle quali Federica ha risposto: molto offesa dal fatto che Federico abbia cercato di metterla in discussione così apertamente davanti a tutti. “Lui si è interessato perché ha ricevuto un palo, stessa cosa che fa Riccardo”.

Leggi anche: “Mi fai schifo”. Sedotta e poi umiliata davanti a tutto lo studio UeD: Roberta Di Padua sconvolta





Uomini e Donne, Tina Cipollari critica Federica Aversano



E ancora: “Se Eleonora non avesse detto a Giuseppe che non sarebbe più venuta in puntata, lui non si sarebbe mai messo lì a corteggiarti”. Parole che hanno scosso l’ambiente a cui Tina ha messo il carico. “Federica on mi piace come si pone nei confronti dei suoi corteggiatori. Mi sembra una ragazza alla ricerca dell’uomo impossibile. Non sa nemmeno lei quello che realmente vuole”.



Quindi Tina insiste: “Io penso che a lei non piaccia nessuno dei ragazzi che sono lì, farebbe prima a eliminarli tutti e ricominciare da capo. Alla fine, secondo me, se continua con questo atteggiamento, resterà con un pugno di mosche in mano”. Uomini e Donne quindi non sarebbe il suo posto. Nel corso dell’intervista Tina ha espresso considerazioni anche su Gemma, Ida e Roberta.



Alla domanda su chi preferisce sulle tre non ha dubbi: ““Tra le tre sceglierei Gemma, è l’unica a potermi dare qualche consiglio sull’amore (ride), ma soprattutto mi piacerebbe chiederle qual è il segreto per conquistare un uomo, e come si fa per tenerlo legato a sé”.

“Baci su baci in aeroporto”. Ida Platano, le foto rubate che cambiano tutto