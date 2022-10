“Mi fai schifo”. Sedotta e poi umiliata davanti a tutto lo studio UeD: Roberta Di Padua sconvolta

Momenti molto brutti a Uomini e Donne per Roberta Di Padua nella puntata del 19 ottobre. La dama è stata infatti rifiutata davanti a tutto lo studio in maniera definitiva e lei non le ha mandate a dire al cavaliere. Una delusione enorme per la donna, che ha espresso tutta la sua insoddisfazione per quella decisione presa. Tra l’altro, lui ha scelto un’altra persona presente nel dating show di Maria De Filippi e quindi la sua amarezza è stata palpabile. Purtroppo i sentimenti non sono stati ricambiati e lei ci è rimasta malissimo.

A proposito della puntata di Uomini e Donne, non c’è stata solo Roberta Di Padua protagonista. “Forse te ne hanno messo un po’ troppo, è sbavato” ha detto Maria De Filippi rivolgendosi alla dama, che però non ha ascoltato subito le sue parole. Alla nuova domanda “Pinuccia hai baciato qualcuno?”, ha risposto: “No, lo vorrei dare con tutto il cuore”. Così è intervenuta di nuovo la conduttrice e, rivolgendosi a tutti e tra lo scherzo e il dubbio, ha detto: “Ma ultimamente bevete prima di entrare in puntata?”.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua rifiutata da Alessandro Vicinanza

Dunque, nello studio di Uomini e Donne Roberta Di Padua ha cambiato subito faccia quando si è materializzato qualcosa di impensabile. La dama ha assistito infatti ad un ballo tra questo cavaliere e Ida Platano, con lui che l’ha dunque rifiutata. Il cavaliere ha perso la testa per l’ex di Riccardo Guarnieri e quindi per Roberta è stata un’enorme mazzata. Un momento davvero negativo per la donna, che si è espressa in maniera durissima nei confronti dell’uomo, che ha dovuto sentire parole veramente forti.

Queste le parole di Roberta Di Padua, che ha ricevuto un no secco da Alessandro Vicinanza alla possibilità di uscire con lei dal programma: “Sono schifata, mi fai schifo, fino alle 4 di stanotte a dirmi cose, mi hai solo presa in giro”. Quindi, la donna si è resa conto di aver subito una sorta di umiliazione. Lui le aveva dimostrato ben altro, ma poi alla fine ha voluto scegliere Ida Platano tra lo sconcerto della Di Padua. Scopriremo nelle prossime puntate ce ci saranno novità, anche se le ultime notizie fuori dallo studio fanno presagire decisamente una cosa definitiva.

All’esterno del programma Ida e Alessandro sono stati paparazzati in atteggiamenti complici all’aeroporto di Bergamo, come svelato in esclusiva da Deianira Marzano: “Ciao Deia, ho visto Ida e Alessandro all’aeroporto di Bergamo. Lui partiva, si sono baciati ripetutamente”. Quindi, una coppia sembrerebbe essere imminente.