Grande novità per Tina Cipollari e stavolta Uomini e Donne non c’entra nulla. La bellissima notizia è stata data ufficialmente dalla stessa opinionista del dating show di Maria De Filippi, che ha anche pubblicato due foto eloquenti che ritraggono la grande novità. Un momento davvero interessante per la sua carriera professionale e sicuramente riuscirà ad ottenere risultati lusinghieri, grazie all’affetto dei suoi fan e dello stesso pubblico di UeD. E chissà invece come reagirà la sua nemica numero uno, Gemma Galgani.

A proposito di Tina Cipollari, l’ex Uomini e Donne Giorgio Manetti ha affermato a NuovoTv: “Lei è una donna straordinaria e mi piace moltissimo. Tina è Tina, tutto il resto è noia, come cantava Franco Califano”. Il “gabbiano” (era questo il suo soprannome) nell’intervista si è dichiarato single e ha affermato che gradirebbe ritrovare Tina Cipollari per una cena insieme: “Mi farebbe molto piacere invitarla a cena nella mia Firenze. Ci separano solo un’ora e mezza di auto: quando vuole io ci sono”.

Tina Cipollari, il volto di Uomini e Donne diventa scrittrice

Dunque, Tina Cipollari non ha solo successi derivanti da Uomini e Donne. Ha deciso di dare una bella svolta in positivo e ha deciso di pubblicare un libro. Prima di dirvi cosa ha scritto lei su Instagram, ecco le informazioni fornite da Mondadori Store: “Si tratta di un libro che diverte ed emoziona, è la storia di una donna indipendente e coraggiosa, orgogliosa e tenace, che non ha mai rinunciato a inseguire il proprio sogno di felicità: Non ho mai saputo cosa mi aspettasse, ma sono sempre andata avanti guidata dall’istinto, come un bruco che tesse il bozzolo senza sapere che diventerà farfalla. Sentivo dentro di me una tigre che aveva bisogno di correre libera, lo ero stata sin da bambina, e mentre tutti mi dicevano di volare basso, io non avevo mai smesso di credere nella magia della vita”.

Tina Cipollari ha annunciato così la notizia che le ha permesso di diventare scrittrice: “Non so dirvi quante emozioni ho riposto in questo libro. Tante, tutte, dalla frenesia al divertimento, ma anche il dolore e la solitudine. C’è la mia vita colorata come un arcobaleno, capricciosa come un mare in tempesta ma sempre con un boa di “Piume di Struzzo” intorno al collo a ricordarmi la donna che ho sempre voluto essere. Uscirà il 25 ottobre ma potete prenotarlo già da adesso”. E tutti i fan sono esplosi di gioia.

Il sito Today ha aggiunto altre informazioni sul libro Piume di struzzo – storia di una donna di Tina Cipollari. Il prezzo è di 18 euro e nel testo lei ha raccontato tutta la sua vita privata partendo dalle origini fino all’esordio nel programma Uomini e Donne. E ha ovviamente dato spazio anche alla sfera sentimentale e ai dolori vissuti.