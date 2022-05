Tina Cipollari assente a Uomini e Donne: mistero sulla mancata partecipazione dell’opinionista alle ultime registrazioni. Non sono stati giorni semplici per lei al centro di un violento dibattito con il cavaliere Fabio, da poco arrivato in studio. Ad accendere la miccia tra i due era stata però Maria De Filippi, che ha chiesto al cavaliere: “Ti piace com’è vestita oggi Tina?”. E lui: “I vestiti ti cadono sempre male qua – dice appoggiando le mani sul fondoschiena – Qua sei un po’ quadrata e i vestiti ti cadono male. C’è uno spazietto, sembra ci sia un tubo di scappamento interno”.



Tina Cipollari offesa non aveva perso tempo: “Ma tu stai criticando il mio corpo quando sembri un ragno vestito. Sei piccolo, uno schifo di uomo. Chi può venire a corteggiarti? Ti sei guardato?”. “Vediamo le scarpe, posso vedere il piede di porco?”, aveva chiesto ancora la conduttrice. E quando l’opinionista aveva mostrato i piedi in camera, Fabio Nova ci aveva messo il carico.





Tina Cipollari assente a Uomini e Donne: il motivo

Tina Cipollari: età, altezza, peso e figli. Chi è l’opinionista di ‘’Uomini e Donne’’



“Oggi meglio perché non si vede il ditone accavallato, la ciccia col piedino di porco. Io ho un bel piedino rispetto al tuo. Dovrebbero stringerle il vestito per modellarla un po’ di più. Già è…se poi le lasci cadere il vestito così, diventa un rombo”. Gli utenti avevano protestato contro le parole di Fabio, giudicata offensive e poco adatte ad un programma. Ma i problemi per Tina Cipollari non sono finiti qui.



L’opinionista è stata anche al centro di un dibattito con Gianni Sperti. Tutto era nato dal momento in cui Gianni aveva preso le parti di Fabio “Diciamo la verità sei stata tu per prima a screditare il suo lavoro. Per lui quando è arrivato non ha detto nulla. Non ha fatto i complimenti nemmeno per una delle sue foto, le hai criticate tutte. Tu hai denigrato la sua professionalità dicendo che non è un grande fotografo”. Secca la risposta di Tina.



L’opinionista, senza troppi fronzoli, aveva cestinato le parole di Gianni. Tornando alla sua assenza in studio ancora non si conosce il motivo perché non abbia preso parte alla registrazione che andrà in onda questa settimana: non era presente in studio e neppure in collegamento video, e non si sanno i motivi di questa sua assenza in trasmissione.

“Abbiamo dormito insieme”. UeD, ancora caos su Biagio. Non solo Tina, anche Maria sbotta dopo il racconto