Temptation Island, manca poco ormai alla resa dei conti finale. Sono rimaste 4 coppie a continuare il viaggio nei sentimenti in Sardegna, ma non senza delusioni e ostacoli. Lunedì 24 luglio 2023 è in programma la quinta puntata del docu-reality estivo di Canale 5 e per qualcuno arriva il momento di lasciare l’Is Morus Relais. Lo dicono le anticipazioni fornite dagli account social della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia, che parlano di grossi colpi di scena nel nuovo appuntamento.

Stando infatti agli spoiler diffusi sul profilo ufficiale di Temptation Island, anche un’altra coppia affronterà il falò di confronto anticipato. Ad averlo richiesto una delle fidanzate, come si vede nel video in cui Filippo Bisciglia dà l’annuncio ai ragazzi. “Una delle vostre fidanzate ha richiesto un falò di confronto anticipato”, dice loro al villaggio. Non si sa ancora con certezza di chi si tratti, ma i fan sembrano non avere dubbi, visti i recenti sviluppi della storia.

Leggi anche: “Attenzione, piangi per giorni”. Gabriela e Giuseppe insieme dopo Temptation Island, ma ora parla la single Roberta





Temptation Island, colpo di scena nella quinta puntata

Per i follower di Temptation Island 2023 è stata Perla, fidanzata con Mirko, a chiedere un faccia a faccia col compagno a Filippo Bisciglia. Tanto più che, come mostra un altro video condiviso sul profilo social del docu-reality di Canale 5, si vede lui in preda alla disperazione e allo sconforto.

Nella puntata di lunedì sera, dunque,, succederà qualcosa di inaspettato nella coppia di Mirko e Perla. Come si vede nel nuovo filmato, il ragazzo vedrà un comportamento della fidanzata che lo infastidirà parecchio, tanto da farlo scoppiare in lacrime e perdere il controllo.

Anche lei, Perla, si troverà di fronte all’ennesimo video di Mirko insieme alla single Greta. Video che, a differenza degli altri, sembra proprio mostrare un bacio tra i due. Insomma, dagli spoiler Mirko e Perla sembrano i protagonisti assoluti di questa quinta puntata. Per il momento, infatti, non ci sono news sul resto delle coppie ancora in gioco.