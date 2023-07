Giuseppe e Gabriela, ancora loro. Per la coppia, forse la più discussa sul web di questa edizione, Temptation Island si è concluso. A 24 ore dal falò di confronto arrabbiatissimo, lui ha di nuovo avuto la possibilità di un faccia a faccia con quella che solo per un giorno è stata la sua ex. La 19enne si è presentata sul tronco, davanti a Filippo Bisciglia, e ha ascoltato il lungo sfogo di Giuseppe, che solo lì’, per la prima volta, ha ammesso di averla tradita in passato.

Si è detto innamorato di lei e pronto a cambiare per dare una svolta al loro rapporto che va avanti da 7 anni. Da quando cioè erano due ragazzini. Ma qui arriva il colpo di scena: il giorno successivo alla messa in onda della quarta puntata di Temptation Island torna a farsi sentire Roberta, la bionda tentatrice che sin da subito aveva intrigato lui. E diciamo torna a farsi sentire perché già qualche giorno fa aveva messo a tutti il dubbio di un bacio scattato col fidanzato di Gabriela.

Temptation Island, la single Roberta ‘avverte’ Gabriela

In un primo video pubblicato su TikTok campeggia la domanda “Va beh, almeno vi siete baciati?”. Nel filmato si vede una Roberta molto imbarazzata davanti a questa curiosità e questa sua ‘reazione’ ha subito insinuato il sospetto che Giuseppe abbia mentito: a Temptation Island ha sempre detto che con lei non c’è mai stato niente.

Ma arriviamo così ai video successivi, apparsi sul suo profilo TikTok dopo la puntata in cui la coppia è uscita insieme dal villaggio. In uno si legge “Quando mi dicono ‘attiri ciò che sei’. E io attiro solo puttan…eri, festaioli, bugiardi e narcisisti”. E ancora un altro con indosso un top bianco, capo d’abbigliamento preferito da Giuseppe. “Una personcina mi ha detto ‘mettilo, mi piace troppo’”, ha scritto nella descrizione.

Ma è l’ultimo che ha scatenato i fan perché sembrerebbe essere rivolto proprio a Gabriela, anche se Roberta non fa alcun nome: “Fai la brava amo perché se arrivo a stancarmi ti faccio venire le crisi nervose, ti mando un paio di screen e piangi per giorni“. Dunque lascia intendere che con Giuseppe la situazione sia proseguita anche dopo l’uscita del programma. Così almeno pensano in molti.