La storia tra Gabriela e Giuseppe è stata tra le più tormentate di questa edizione di Temptation Island; un’edizione che segna il rilancio di Filippo Bisciglia e del programma dopo un anno di fermo. Il successo è negli indici d’ascolto, alti al punto che pare sia in cantiere un’edizione invernale del programma. Al momento più un desiderio dei fan che altro, ma non è detto che Mediaset voglia provare a scommettere sul programma anche durante il periodo clou dell’estate.

>“Deciso il sostituto di Bianca Berlinguer”. Un cambio drastico dopo il suo addio alla Rai: “Perché proprio lui”

Di storie da raccontare, del resto, ce ne sono eccome. Per tutti l’esempio di Gabriela e Giuseppe. Quando tutto sembra ormai destinato a perdersi lui ha chiesto un secondo falò di confronto. La coppia si è chiarita ed ha lasciato insieme il programma. Quello che è successo davvero però lo hanno raccontato nel corso di un’intervista a Witty.





Temptation Island, Gabriele e Giuseppe parlano dopo il falò

Per primo ha parlato Giuseppe, che ha spiegato come: “Penso si sia visto il cambiamento. Ho scoperto davvero lei che effetto mi fa. Un’emozione troppo forte, perché a oggi, anche se sono passati sette anni, la sento sempre. Io dentro di me sento che mi sono liberato. Ora non ho più nulla da dire. Il male che avevo l’ho cacciato stasera”.

Poi è stata la voglia di Gabriela. “Non l’ho mai visto così. Mai. Ho visto che era sincero, l’ho guardato negli occhi. Mi fa piacere però comunque rimango in punta di piedi. Mi deve dimostrare che quello che ha detto è realtà, non è che da domani mi dice: ‘non ti vai a prendere il caffè’ o ‘non ti muovi da casa’. Non esiste”.

“Piano piano, da stasera. All’inizio non mi mancava, dico la verità, non mi mancava proprio, zero. Da quando ho iniziato a vedere i video, da quando ho iniziato a vedere i falò, ho capito che stavo malissimo. Ho avuto paura. Sono stata malissimo e lì ho capito che lo amo ancora. Non è abitudine, ma è amore. Ci metto una pietra sopra e vado avanti”.