Temptation Island 2023, tutti col fiato sospeso. La quinta puntata andrà in onda lunedì 24 giugno ma già sul finire della quarta Filippo Bisciglia ha annunciato grosse, grossissime sorprese. Sorprese che non sono mancate anche l’altra sera, a partire dal secondo falò di confronto tra Giuseppe e Gabriela. Nonostante il tradimento di lui e il bacio di lei al single Fouad, si sono riavvicinati e alla fine usciti da coppia dal villaggio in Sardegna. Sono rimaste dunque quattro coppie: Ale e Federico, Francesca e Manuel, Vittoria e Daniele e Perla e Mirko.

Una di queste avrà un confronto lunedì prossimo. Lo ha detto Filippo Bisciglia in chiusura di puntata, quando ha dato delle anticipazioni della quinta puntata. . “Il viaggio dei sentimenti delle altre coppie sta arrivando alle tappe finali. Ci sarà un nuovo e inaspettato falò di confronto anticipato” ha annunciato il conduttore di Temptation Island 2023, svelando che sarà una delle fidanzate a chiederlo.

Temptation Island 2023, “si sono baciati”

Ale, Perla, Francesca o Vittoria? Questo, ovviamente, non è dato da saperlo. Ma c’è da escludere – colpi di scena dell’ultimo minuto a parte – che la richiesta sia arrivata dalla fidanzata di Federico. Come abbiamo visto lunedì sera, infatti, ha chiesto a Filippo Bisciglia di non mostrare più i suoi video al compagno. Mai successo prima, per la cronaca.

Sarà Perla? La quarta puntata in effetti si è conclusa con un grosso punto interrogativo su questa coppia. Il conduttore ha comunicato alla fidanzata l’arrivo di un video importante e sicuramente doloroso per lei, che poi finisce in lacrime. “Nella prossima puntata scopriremo l’evoluzione del percorso di Perla e Mirko e vi anticipo che ci riserverà nuovi colpi di scena.” ha anticipato Filippo Bisciglia.

Dal video-spoiler in effetti si vede Mirko vicinissimo alla single Greta. A un certo punto si ritrovano faccia a faccia, nascosti sotto un asciugamano e proprio questo ha indotto molti a pensare a un bacio. “Si sono baciati”, si legge sotto. E quindi, sempre i fan più social: “Perla ha chiesto il falò, è palese”, “Secondo me Perla chiede il confronto anticipato”. Non resta che aspettare qualche giorno per avere certezza.