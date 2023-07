Temptation Island 2023 quarta puntata, come promesso si comincia col colpo di scena dopo il falò di confronto anticipato chiesto da Giuseppe a Gabriela. Di nuovo davanti a Filippo Bisciglia, i due giovani si sono riappacificati e usciti dal villaggio insieme. Ma i veri colpi di scena hanno riguardato anche le altre coppie. Per esempio quando durante una festa al villaggio dei fidanzati è arrivata una comunicazione inaspettata da parte della produzione. Una specie di pinnettu straordinario ha interrotto il party in cui tutti, fidanzati e single, si stavano divertendo.

Manuel, Mirko, Federico e Daniele sono stati convocati senza sapere cosa e chi avrebbero visto nei nuovi video. Suspence totale e anche nervi tesi, tanto che Mirko e Manuel in attesa di scoprire cosa fosse successo sono dovuti uscire dal pinnettu per “prendere un po’ d’aria”. Poi, finalmente, il filmato è iniziato. Protagonista del video inaspettato è stata Francesca, la fidanzata di Manuel, a sua volta sorpresa ma dal suo tentatore.

Temptation Island, pinnettu straordinario: cosa è successo

Al falò Manuel aveva già visto l’avvicinamento di Francesca, con cui sta da due anni e mezzo, al single Alberto. I due hanno deciso di trascorrere una giornata insieme, lontani dal villaggio. Hanno parlato tanto ed è emersa una certa sintonia, ma il suo compagno ha dato poco peso a quei video. A suo dire lei non sembrava molto coinvolta, anzi.

Poi però ha assistito ai filmati che hanno addirittura interrotto la festa al villaggio dei fidanzati. Il single Alberto ha fatto una dolce sorpresa a Francesca, rimasta totalmente spiazzata e anche imbarazzata dal regalo. Manuel ha assistito al momento in cui il tentatore ha raggiunto la sua fidanzata per portarla in spiaggia.

L’atmosfera di festa viene interrotta all’improvviso da una chiamata per Manuel nel pinnettu totalmente inaspettata… #TemptationIsland pic.twitter.com/NVkH7jAkIi — Temptation Island (@TemptationITA) July 17, 2023

Lì le ha consegnato dei fiori: “Simboleggiano la tua rinascita”, le ha detto. I due si sono abbracciati e hanno continuato a parlare della relazione di Francesca: “Dentro di me doveva scattare qualcosa, rabbia o schifo, oggi c’è”. Una volta terminato il video, quello stesso Manuel che aveva minimizzato ha sbottato con gli altri: “Le ho fatte le cose belle, lei lo sa. Ha solo buttato mer… Mi dà fastidio, mi sta facendo passare per quello che non ha mai fatto niente. Ho fatto tanti gesti per lei”. Come finirà?