Gabriela e Giuseppe sono usciti insieme da Temptation Island 2023. Dopo il falò andato in onda durante la scorsa settimana, Giuseppe ha chiesto a Filippo Bisciglia di poter rivedere la fidanzata davanti alle telecamere. Quello andato in onda durante il terzo appuntamento del reality dei sentimenti (in onda lunedì 17 luglio su Canale 5) è stato un falò molto diverso da quello del secondo appuntamento del viaggio dei sentimenti, in cui i due se n’erano dette di ogni colore. Lui l’aveva criticata per non lasciargli spazi e fiducia, poi aveva confessato di averla tradita.

Anche Gabriela aveva confessato di aver baciato il tentatore Faoud nella villetta in cui non c’erano le telecamere. Questa volta, invece, i due hanno cercato di trovare una soluzione per poter portare avanti la loro relazione. Gabriela e Giuseppe stanno insieme da sette anni e si sono fidanzati da piccolissimi, soprattutto lei, che aveva appena dodici anni.

Temptation Island 2023, pubblico sconvolto per Gabriela e Giuseppe

A fine falò Gabriela e Giuseppe hanno deciso di lasciare il villaggio da separati ma questa settimana c’è stato un colpo di scena. Il fidanzato ha chiesto un nuovo incontro davanti alle telecamere, incontro che si è concluso con una riappacificazione. “Sono venuto qui perché il distacco mi ha fatto capire molto. Senza di lei non riesco ad andare avanti, mi manca. Non ho mangiato, non ho dormito. Vengo qui per togliere tutto il male che ho dentro, voglio stare bene con lei”, ha detto Giuseppe ammettendo anche il tradimento.

Gabriela chiarisce di voler uscire da Tempation Island insieme a lui ma non con la testa con cui è entrata. Questa volta la ragazza dice di voler vivere la relazione diversamente. “Se devo uscire da qui, come siamo entrati, non ci esco. Potevo evitare di fare quello che ho fatto, ma è stata una conseguenza. La mia testa è cresciuta, i miei pensieri sono cambiati. Voglio altro per la mia vita, voglio rispetto, me lo merito, ed essere serena”. Alla fine Gabriela e Giuseppe sono usciti insieme.

Gabriela riuscirà a perdonare Giuseppe e a dargli un’altra possibilità? #TemptationIsland pic.twitter.com/VfnzkzwYYL — Temptation Island (@TemptationITA) July 17, 2023

Il pubblico di Temptation island è rimasto sconvolto dal nuovo falò e in tantissimi si sono riversati sui social per criticare la coppia formata da Gabriela e Giuseppe. “Filippo e tutta la troupe dovrebbero fermare Gabriela dal tornare da Giuseppe questa cosa è da denuncia”, “DAVVERO, mi dispiace dirlo ma donne così meritano uomini così”, “Lei addirittura felice perché lui ha confessato di tradirla….che spettacolo”, “Comunque raga la coppia Gabriela e Giuseppe sono la dimostrazione di una coppia che fanno finta di niente pur di non restare da soli”, “lui gli ha messo le corna per 7 anni e lei si è SCUSATA…”, sono alcune delle critiche mosse alla coppia.