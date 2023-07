Un’altra attesissima puntata di Temptation Island è andata in onda dalle 21:30 su Canale 5. Il terzo appuntamento con il “viaggio nei sentimenti” delle coppie ancora in gioco ha appassionato il pubblico italiano tra pinnettu e falò che portano a galla situazioni spesso pesanti e difficili da accettare. La scorsa settimana era andato in scena il falò di una delle coppie più chiacchierate, quella formata da Gabriela e Giuseppe.

I due si sono fidanzati da giovanissimi, lui aveva sedici anni e lei appena dodici e il viaggio nei sentimenti di Temptation Island si è concluso la scorsa settimana con un falò a dir poco acceso e scoppiettante. “Ho subito sette anni di corna, ora basta”, ha detto Gabriela. Giuseppe ha ammesso ma ha anche cercato di addossare la colpa alla fidanzata:“Ma non te lo spieghi perché te le faccio?”. Poco dopo Gabriela ha ammesso di aver baciato il tentatore Fouad.

Temptation Island 2023, Gabriela e Giuseppe escono insieme

“Scelgo di andare via da solo, la amo ma così non ce la faccio”. Poi era arrivata la conferma di Gabriela: “Anche io avrei detto via da qui da sola”. I due erano usciti da Temptation Island 2023 da soli, ma Filippo aveva annunciato un grande colpo di scena, arrivato ieri sera con la terza puntata del reality show delle tentazioni.

I due sono tornati a Temptation Island e hanno avuto un nuovo falò di confronto. “Sono venuto qui perché il distacco mi ha fatto capire molto. Senza di lei non riesco ad andare avanti, mi manca. Non ho mangiato, non ho dormito. Vengo qui per togliere tutto il male che ho dentro, voglio stare bene con lei”, ha detto Giuseppe, ammettendo poi di averla tradita e di voler recuperare il suo rapporto. “L’ho tradita, sono andato a ballare e che è vero che ho parlato con le ragazze. Quando mi faceva le domande, le dicevo sempre di no perciò stava male. Lei deve essere la madre dei miei figli”, ha detto Giuseppe.

Il confronto tra i due è molto diverso da quello della scorsa volta. Giuseppe si scusa con Gabriela e le chiede di tornare insieme perché è la donna della sua vita. “Se devo uscire da qui, come siamo entrati, non ci esco. Potevo evitare di fare quello che ho fatto, ma è stata una conseguenza. La mia testa è cresciuta, i miei pensieri sono cambiati. Voglio altro per la mia vita, voglio rispetto, me lo merito, ed essere serena”. “Mi fa piacere che dica questo, ha ammesso ciò che volevo sentirmi dire. La finiamo ora?”, ha detto facendo riferimento ai tradimenti. Gabriela e Giuseppe sono usciti insieme da Temptation Island. Non è passata inosservata la faccia di Filippo Bisciglia, che nel momento in cui la coppia ha deciso di tornare insieme ha mostrato un certo imbarazzo.