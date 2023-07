Temptation Island 2023, il pubblico è rimasto col fiato sospeso nella terza puntata e cresce l’attesa per la quarta per capire cosa è successo e succederà tra le coppie protagoniste. Per esempio: che epilogo avrà il percorso di Alessia e Federico dopo il bacio di lei al single Lollo? Sappiamo che dopo aver visto gli ultimi video del fidanzato Federico lei ha chiesto il falò di confronto. Che lui, che ha confidato a Filippo Bisciglia di essersi invaghito di una delle tentatrici e di provare con lei sensazioni che intende approfondire, ha rifiutato.

Alessia, quindi, si è detta decisa a continuare da sola il suo percorso a Temptation Island e ha anche chiesto al conduttore di non mostrare più i suoi video al fidanzato. Le riprese dello show sono finite e anche se non si hanno conferme si cercano indizi in ogni dove per sapere in anteprima se è successo qualcosa di grosso dopo l’esperienza nel villaggio. E qui arrivano dei video che riguardano proprio Lollo, all’anagrafe Lorenzo Di Curzio, il single di cui si è invaghita Alessia.

Temptation Island, cosa è successo dopo il bacio di Alessia e Lollo

Come riporta il sito Fanpage e come si vede nelle Storie Instagram pubblicate da lei, giovedì 13 luglio il single Lollo era alla festa di compleanno della sua ex Nicole Di Mario, Miss ed ex concorrente de La Pupa e il Secchione. Di Alessia nessuna traccia nel ristorante romano dove si è tenuto il party.

Tra i tanti volti noti, tra cui Francesco Chiofalo e Amedeo Goria con figlia e fidanzato, anche il tentatore Lollo che con Nicole Di Mario ha avuto un flirt lo scorso anno. I due sono rimasti in ottimi rapporti e infatti eccolo in diversi video e foto del suo 27esimo compleanno. Hanno chiacchierato e brindato insieme.

Dopo il pomeriggio passato insieme, l’intimità tra Ale e il single Lollo continua anche la sera e… #TemptationIsland pic.twitter.com/rAr0IQAYYn — Temptation Island (@TemptationITA) July 10, 2023

E, si legge ancora sul sito, quando è arrivata la mezzanotte il tentatore di Alessia è stato il primo ad abbracciare la festeggiata e a quel punto una voce in sottofondo dice “Una nuova coppia”. Come detto, la fidanzata o ex di Federico non era presente. Segno che a prescindere da come si è evoluto il suo rapporto non c’è stato niente con il single dopo Temptation Island?