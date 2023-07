Temptation Island 2023, in attesa della quarta puntata arriva uno spoiler interessante sulla coppia formata da Ale e Federico. Sono ai ferri corti, lei ha chiesto il falò di confronto ma lui non si è presentato. Nel corso del precedente appuntamento, infatti, i telespettatori hanno notato la strana assenza dei due per tutto il tempo. Solo sul finale Filippo Bisciglia si è occupato della coppia di Trieste rivelando l’inaspettato. Durante il falò dei fidanzati, Federico ha infatti visto la fidanzata baciare il single Lollo; lei, invece, nel pinnettu ha scoperto che il compagno vorrebbe lasciarla ma non ha il coraggio.

A quel punto la decisione di richiedere il confronto immediato, ma Federico non ha voluto saperne. “Il tuo fidanzato non ha accettato il falò – le parole del conduttore ad Ale, seduta sul tronco – Vuole finire il percorso qui dentro, vuole capire i sentimenti nei tuoi confronti, ma sta anche conoscendo e provando attrazione per una ragazza single e mi ha detto che vuole che tu finisca il tuo percorso qui”.

Temptation Island, la richiesta di Ale a Filippo Bisciglia

Non ha nascosto la sua delusione Ale, ma allo stesso tempo sembra determinata: “Egoista, farò il mio percorso senza pensare a lui”. Non solo, si è anche scagliata contro Carmen, la single che ha conquistato Federico, e le sue parole stanno dividendo gli spettatori. Ai complimenti per il colore degli occhi di Federico ha replicato con un termine poco gentile: “Gialli? Sono grigi”.

Qualcuno ha dato la colpa alla rabbia e alla frustrazione della fidanzata, altri invece hanno condannato il suo commento. Ma arriviamo al nuovo spoiler di Temptation Island, con la richiesta che Ale ha fatto al conduttore. Una richiesta sui generis che ha pochi precedenti se non nessuno nel programma estivo di Canale 5.

“Ti chiederei, se possibile, che lui non veda più niente di quello che succede qui. Si facesse il suo percorso, che io mi farò il mio”, ha detto Ale a Filippo Bisciglia nel villaggio delle fidanzate. La produzione avrà accettato oppure no la richiesta della fidanzata di Federico? Lo sapremo, come tante altre cose, lunedì 17 luglio.