“Quindi stava con lei…”. Temptation Island: oggi single, ma mesi fa fidanzato del volto di Canale 5. Chi è il tentatore Lollo

Colpi di scena a catena a Temptation Island. L’edizione in corso è sicuramente una di quelle capaci di conquistare il pubblico come gli ascolti tv stanno dimostrando. Ora gli occhi sono tutti puntati su Lollo, il tentatore che ha fatto cedere Ale fino a strappargli, si fa per dire, un bacio. Lei, il cui vero nome è Alessia Ligotti, partecipa al reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia con il compagno – o dovremmo già definire ex? – Federico.

Proprio nella puntata di ieri che ha registrato qualcosa come 3.700.000 spettatori per uno share del 26,2%, quel fustacchione di Lollo, vero nome Lorenzo Di Curzio, ha fatto vacillare Alessia. Il bacio ha spinto la donna a chiedere un falò di confronto anticipato al fidanzato Federico. Per inciso, quest’ultimo ha già ampiamente fatto capire parlando con le donzelle tentatrici sull’isola che non ha alcuna intenzione di fare sul serio – leggasi sposare – la compagna. Ma alla richiesta di Ale lui ha rifiutato.

Federico dice no ad Ale: la coppia scoppia?

Già da tempo Federico ha mostrato un atteggiamento tutt’altro che ‘serio’ con Ale e le moine e la chiacchierata che il programmatore informatico ha sciorinato con Carmen sono state l’ennesima conferma. Ora per Alessia la situazione è chiara, anche alle altre concorrenti del gioco lo ha riferito senza giri di parole: “Penso che quello che ha detto nel video sia veramente schifoso…”.

D’altra parte anche lei non sembra più tanto innamorata del suo Federico, o di quello che credeva fosse Federico. E il bacio con Lollo lo dimostra in pieno. Ma chi è questo Lollo? Beh, Lorenzo di lavoro fa il tassista, ma ha una grande passione per il calcio. Una passione che l’ha portato a indossare maglie importanti come quelle di Fiorentina, Rieti, Avezzano, Livorno e Vibonese. Nell’ultima stagione ha giocato invece con il Ladispoli.

Proprio in virtù della sua passione calcistica Lorenzo ha partecipato alla trasmissione “Calciatori – Giovani di Speranza” e dunque per lui Temptation Island non è la prima esperienza tv. Ma è la sua vita sentimentale che adesso fa discutere. Lollo, infatti, è stato fidanzato con una delle Pupe dello show “La Pupa e il Secchione” condotto da Barbara D’Urso, cioè Nicole Di Mario, nientepopodimenoche Miss Europe Continental. Oggi, però, è single. A meno che non succeda qualcosa di clamoroso con Ale, ovvio…

