Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola sono tornati insieme o almeno così sembrerebbe. Gli ultimi scatti pubblicati parlano chiaro. Solo poche settimane fa il loro addio aveva spiazzata i fan di Uomini e Donne. Dopo appena tre mesi avevano deciso di chiudere la loro relazione dopo i baci, le lacrime e le promesse che si erano scambiate in studio. A dare notizia della fine della storia era stato l’ex tronista con un posto dal sapore amarissimo. Queste le parole di Federico Nicotera.

“Fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza. Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita”.





Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola sono tornati insieme

“Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei quindi vi chiedo, per favore, di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo”. Parole che dopo pochi giorni avevano sollevato la reazione di Carola e dato largo alle ipotesi più disparate, tra cui un tradimento da parte di Federico. A chiudere quella voce era stata la stessa Carola.

Aveva spiegato infatti come: “Ho voluto aspettare per metabolizzare il tutto e prendermi il mio tempo per riflettere. Io e Fede ci siamo lasciati, come già sapete. Per tutte le persone che si sentono deluse, vi vorrei ricordare che davanti avete due persone che soffrono e non una storia nata in TV”. Parole che non erano state digerite in pieno dal pubblico di Uomini e Donne tra cui serpeggiava la voce di un accordo segreto tra i due.

Pubblico che ora sembra essere destinato a fare mea culpa. Scrive Novella 2000 come: “pare sia in corso un riavvicinamento grazie ad alcune segnalazioni che vengono dal web. I due, infatti, sono stati avvistati insieme in un salone di bellezza in zona EUR, dove Carola si è recata per un trattamento ai capelli. Una parrucchiera ha fatto una diretta social nel corso della quale sono apparsi proprio Federico e Carola”. Se sono rose fioriranno.