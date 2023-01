Grave lutto per la televisione. Cindy Williams è morta nelle scorse ore, gettando tutti nello sconforto più assoluto. Impossibile dimenticare le sue esperienze nelle vesti di attrice, soprattutto in una delle sit-com più seguite in assoluto. Un altro pezzo del piccolo schermo è andato via per sempre. La donna aveva 75 anni e a ucciderla è stata una brutta malattia, che in poco tempo l’ha portata fino al decesso. Ma lei non potrà mai essere dimenticata dai suoi fan per quel ruolo, entrato di diritto nella storia.

Un lutto devastante per la televisione, dato che Cindy Williams era amatissima da tutti. Purtroppo è morta, ma il suo talento resterà vivo per sempre. A confermare la tragica notizia sono stati i suoi due figli, che si chiamano Zak ed Emily Hudson. Hanno informato gli organi di informazione sulla dipartita della loro adorata mamma, che ovviamente ha creato un vuoto incolmabile nelle loro vite. Ma a commuovere è stato anche il messaggio di addio da parte di un suo collega molto famoso a livello internazionale.

Lutto nella televisione: Cindy Williams è morta

Nelle scorse ore questo lutto nella televisione ha fatto il giro del mondo in poche ore. Cindy Williams è morta, dopo aver combattuto invano contro un grave male che l’ha strappata alla vita. Il suo decesso è avvenuto negli Stati Uniti d’America, precisamente nella città di Los Angeles, con i suoi parenti più stretti attorno al suo capezzale. Questo il messaggio dei figli: “Conoscerla e amarla è stata la nostra gioia e il nostro privilegio. Era unica nel suo genere, bella, generosa e possedeva un brillante senso dell’umorismo e uno spirito brillante che tutti amavano”.

A morire è stata l’attrice della famosissima sit-com americana Laverne & Shirley. Lei impersonava Shirley insieme alla collega Penny Marshall, scomparsa invece il 17 dicembre del 2018. Era lo spin-off di Happy Days ed è andata in onda dal 1976 al 1983. La sua morte avrebbe avuto luogo il 25 gennaio scorso, ma solo ora i figli hanno avuto la forza di comunicare la notizia. Il suo esordio nel mondo della recitazione si era registrato nel lontano 1971, quando fu una delle voci dei personaggi della pellicola Gas, fu necessario distruggere il mondo per poterlo salvare.

What a fine and talented human being ! RIP https://t.co/UEVKcZeRlN — Henry Winkler (@hwinkler4real) January 31, 2023

L’attore Henry Winkler ha salutato così Cindy Williams: “Cindy è diventata mia amica da quando l’ho incontrata sul set di Happy Days. Era gentile e premurosa, il suo talento era illimitato. Non c’era un genere che non potesse fare suo, sono così felice di averla conosciuta”. L’attrice era stata sposata con il collega Big Hudson dal 1982 al 2000.