Se n’è andata in ospedale vittima dell’ictus che pochi giorni l’aveva colpita: Lisa Loring, la prima Mercoledì Addams (la figlia maggiore della macabra famiglia dei fumetti) aveva 64 anni. A dare la notizia è stata la figlia che spiega come l’attrice “si è spenta nella serata di sabato circondata dall’affetto della sua famiglia”. Centinaia i messaggi di cordoglio arrivati. Laurie Jacobs, amica personale dell’attrice, ha voluto affidare un messaggio a Facebook raccontando gli ultimi giorni.



“Lisa ha sofferto per un grave ictus causato dal fumo e dall’ipertensione. È stata tenuta in vita per tre giorni prima che la sua famiglia decidesse di staccare l’assistenza artificiale”. Come detto Loring ha interpretato Mercoledì Addams dal 1964 al 1966 nel primo adattamento dei cartoni animati del New Yorker di Charles Addams, assumendo il ruolo quando aveva solo cinque anni.

Cinema in lutto, addio Lisa Loring: fu la prima Mercoledì Addams



La sua interpretazione della macabra figlia di Addams, con la sua vena gotica e le classiche treccine, si è riverberata nei film e in TV, influenzando notevolmente le successive rappresentazioni del personaggio. Un recente adattamento di Netflix con protagonista Jenna Ortega ha generato una danza virale ispirata alle mosse spigolose di Loring della serie originale. Ortega ha ringraziato Loring quando il ballo ha preso piede online.



Nata Lisa Ann DeCinces nelle Isole Marshall nel 1958, per poi trasferirsi alle Hawaii e poi a Los Angeles con sua madre, Loring ha iniziato a fare la modella quando aveva tre anni e poco dopo ha ottenuto il suo primo ruolo in televisione, nel dramma medico Dr. Kildare. Dopo essere scoppiata nei panni di Wednesday Addams, ha interpretato ruoli nella sitcom The Pruitts of Southampton.



E nel dramma di spionaggio The Girl from U.N.C.L.E., prima di essere scelta per un ruolo ricorrente in As the World Turns, una soap opera diurna di lunga data. È apparsa anche in numerosi slasher alla fine degli anni ’80, tra cui Blood Frenzy, Iced e Savage Harbor. Nello stesso periodo, ha lavorato come truccatrice sul set del film per adulti Traci’s Big Trick, dove ha incontrato il suo terzo marito, l’attore di film per adulti Jerry Butler, sul set. Loring lascia le sue figlie, Marianne e Vanessa, così come i suoi nipoti, Emiliana e Charles.