“Da Amici a Tale e Quale Show”. Ufficiale: è nella squadra di Carlo Conti. Tutti i nomi

Tale e Quale Show, i nomi dei concorrenti di Carlo Conti. Adesso finalmente è stato svelato ufficialmente il tanto atteso cast e a farlo è stato Tv Sorrisi e Canzoni. Stavolta non siamo più in presenza di indiscrezioni, ma di certezza. Gli undici concorrenti che si daranno battaglia sono realtà e tra questi spicca indubbiamente un ex di Amici, un nome sicuramente a sorpresa e che creerà molto interesse nel pubblico. Ma ci sono anche ex concorrenti del Grande Fratello Vip e dell'Isola dei Famosi.

Il sì di lei non tarderebbe ad arrivare, ma il conduttore ha preferito virare su altri nomi altrettanto intriganti. Andiamo dunque a scoprire insieme chi si sfiderà nella prossima edizione del programma Rai, dopo che la stagione estiva sarà messa in soffitta.





Tale e Quale Show, i nomi dei concorrenti di Carlo Conti

Tale e Quale Show, i nomi dei concorrenti di Carlo Conti sono stati selezionati ufficialmente. Ci sono delle conferme e delle autentiche sorprese. Innanzitutto possiamo subito dirvi che sono stati confermati i nomi di Valeria Marini e di Alessandra Mussolini. Ma ci saranno anche Claudio Lauretta, imitatore ex Zelig e Le Iene; Gilles Rocca, che due anni fa ha trionfato a Ballando con le stelle di Milly Carlucci; Francesco Paolantoni insieme a Gabriele Cirilli e la conduttrice e cantante Elena Ballerini.

Inoltre, avremo a Tale e Quale Show le presenze dell’ex gieffina Rosalinda Cannavò, della comica ed ex Isola dei Famosi Valentina Persia e la professoressa de L’Eredità Samira Lui. Ma anche l’attore e doppiatore Andrea Dianetti. E a fare rumore è il ritorno in televisione dell’ex Amici, vincitore nel 2004 del programma di Maria De Filippi, ovvero Antonino Spadaccino. Ora non resta che aspettare l’inizio della trasmissione per capire se la scelta del cast si sia rivelata azzeccata da parte di Carlo Conti.

Il cast ufficiale di #TaleEQualeShow: Alessandra Mussolini, Elena Ballerini, Valeria Marini, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Samira Lui, Andrea Dianetti, Antonino, Claudio Lauretta, Gilles Rocca.

Ripetenti con coach: Francesco Paolantoni con Gabriele Cirilli.



Antonino Spadaccino, nato a Foggia il 9 marzo del 1983, negli ultimi anni ha preso parte come coach del programma La pista di Flavio Insinna nel 2014, poi nel 2016 ha trionfato con Emma Marrone a Bake Off Italia Celebrity Edition. Nel 2020 ha pubblicato l’EP Christmas. Per quanto riguarda la sua vita intima, nel 2016 ha fatto coming out, rivelando di essere omosessuale.

